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Витория: «Если в один из дней я окажусь вне клуба, что ж, будет много историй, чтобы рассказать»

07 Ноября 2021 • 22:22 Комментировать (2)
Спартак Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (1:1) объяснил замену Максимилиано Коффрие и ответил на вопрос об увольнении.

- С чем связана замена Кофрие, почему решили перейти на игру в четыре защитника?  У команды ни одной победы в последних шести матчах. Спокойно ли вам сейчас за место работы в «Спартаке»?

- У Коффрие была травма ноги из-за удара. Кроме того, Рассказов не до конца восстановился, и были риски. Из-за этого именно нужно было произвести замену. Сделали замену на Ларссона, из-за того, что он в конце игры начал показывать, что ему нехорошо, это была причина замены. Все наши замены, которые мы производили, это для того, чтобы создать в игре определенный баланс. Если мы говорим о Викторе, о Ларссоне, о Бакаеве.

Что касается второго вопроса, я на него ответил, но хочу добавить. У меня есть контракт, я очень люблю клуб и верю в то, что делаю. Завтра будет новый день, нам необходимо работать, работать и работать. Если в один из дней я окажусь вне клуба, что ж, будет много историй, чтобы рассказать.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (2)
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JUMPER
07 Ноября 2021 в 22:55
ай...энта скаска пра трёх парасёнкаф и тушинскай мясакамбинат будит у табе самай папулярнай...)))
ингерман
07 Ноября 2021 в 22:31
ай.. походу ужо насобирал конпроматикав на поросей.. скора уся эуропа узнаец рецепц прокисшего гуляша.. )))
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