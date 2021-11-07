Витория: «Если в один из дней я окажусь вне клуба, что ж, будет много историй, чтобы рассказать»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (1:1) объяснил замену Максимилиано Коффрие и ответил на вопрос об увольнении.

- С чем связана замена Кофрие, почему решили перейти на игру в четыре защитника? У команды ни одной победы в последних шести матчах. Спокойно ли вам сейчас за место работы в «Спартаке»?

- У Коффрие была травма ноги из-за удара. Кроме того, Рассказов не до конца восстановился, и были риски. Из-за этого именно нужно было произвести замену. Сделали замену на Ларссона, из-за того, что он в конце игры начал показывать, что ему нехорошо, это была причина замены. Все наши замены, которые мы производили, это для того, чтобы создать в игре определенный баланс. Если мы говорим о Викторе, о Ларссоне, о Бакаеве.

Что касается второго вопроса, я на него ответил, но хочу добавить. У меня есть контракт, я очень люблю клуб и верю в то, что делаю. Завтра будет новый день, нам необходимо работать, работать и работать. Если в один из дней я окажусь вне клуба, что ж, будет много историй, чтобы рассказать.