Бубнов спрогнозировал победителя в дерби «Спартак» - «Локомотив»

Экс-игрок сборной СССР и московского «Спартака», а сейчас футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «красно-белыми» и «Локомотивом» в 14 туре Премьер-лиги.

«Прогноз: 1:2. «Локо» идет значительно выше и выглядит предпочтительнее «Спартака», играя в быстрый агрессивный футбол», - передает слова аналитика Sportbox.

Столичное дерби состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 7 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени. Читать текстовую трансляцию можно будет на Liveresult.ru.

Перед этим матчем «железнодорожники» идут на третьем месте в турнирной таблице, а «красно-белые» находятся лишь на девятой строчке.