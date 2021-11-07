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Бубнов спрогнозировал победителя в дерби «Спартак» - «Локомотив»

07 Ноября 2021 • 11:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
2.35 3.60 3.10
Через 5 ч. 26 мин.

Экс-игрок сборной СССР и московского «Спартака», а сейчас футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «красно-белыми» и «Локомотивом» в 14 туре Премьер-лиги.

«Прогноз: 1:2. «Локо» идет значительно выше и выглядит предпочтительнее «Спартака», играя в быстрый агрессивный футбол», - передает слова аналитика Sportbox.

Столичное дерби состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 7 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени. Читать текстовую трансляцию можно будет на Liveresult.ru.

Перед этим матчем «железнодорожники» идут на третьем месте в турнирной таблице, а «красно-белые» находятся лишь на девятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Александр Бубнов
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07.11  19:00 Спартак Москва ... Локомотив Москва 2.49 3.35 2.95
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