Баженов назвал главные проблемы «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов считает, что его бывшая команда пропустила обидный гол в концовке матча с «Ростовом» в субботу (1:1). По его мнению, проблемы «красно-белых» начались еще в начале сезона: «Маленькая скамейка, отсутствие конкуренции в команде. Плюс постоянные конфликты, разговоры», - приводит слова экс-футболиста «РБ-Спорт».

Что касается потенциального ухода с должности главного тренера Руя Витории, Баженов считает, что постоянная чехарда на тренерском мостике никому не нужна, а в клубе кто-то должен взять на себя ответственность.

Напомним, что после ничьей с «Ростовом» спартаковцы откатились в нижнюю половину турнирной таблицы.