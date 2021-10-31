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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов назвал главные проблемы «Спартака»

31 Октября 2021 • 20:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
07.11 19:00

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов считает, что его бывшая команда пропустила обидный гол в концовке матча с «Ростовом» в субботу (1:1). По его мнению, проблемы «красно-белых» начались еще в начале сезона: «Маленькая скамейка, отсутствие конкуренции в команде. Плюс постоянные конфликты, разговоры», - приводит слова экс-футболиста «РБ-Спорт».

Что касается потенциального ухода с должности главного тренера Руя Витории, Баженов считает, что постоянная чехарда на тренерском мостике никому не нужна, а в клубе кто-то должен взять на себя ответственность.

Напомним, что после ничьей с «Ростовом»  спартаковцы откатились в нижнюю половину турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов
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