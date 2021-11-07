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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо встал на защиту Витории

07 Ноября 2021 • 12:35 Комментировать
Спартак Москва
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Локомотив Москва
2.35 3.60 3.10
Через 5 ч. 25 мин.

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо уверен, что главный тренер «красно-белых» Руй Витория работает на максимуме, а проблемы клуба связаны с другими факторами.

- Ноябрь имеет решающее значение для того, чтобы увидеть истинный потенциал команды, - заявил Рианчо Sport 24.

Испанский тренер уверен, что досрочное расставание с Виторией ничего хорошего «Спартаку» не принесет. Также, по его мнению, команда не играет должным образом не по вине главного тренера. Рианчо призвал руководителей понять, в чем на самом деле проблемы «Спартака».

Напомним, что «Спартак» идет на девятом месте в РПЛ с 18 очками в 13 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Рауль Рианчо
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