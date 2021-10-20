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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Матч «Спартак» - «Локомотив» может быть отменён

20 Октября 2021 • 11:29 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
06.11 16:30

В разработку попал проект «краткосрочного локдауна» на ноябрьские праздники. Если мэрия Москвы примет его, то все массовые мероприятия в городе будет отменены.

Таким образом, в период с 30 октября по 7 ноября могут быть запрещены массовые физкультурные и спортивные мероприятия. В связи с этим матчи «Динамо» - «Краснодар» (6 ноября) и «Спартак» - «Локомотив» (7 ноября) перенесут на другую дату или в другой город.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.ру», поединок «красно-белых» против «железнодорожников» может пойти на стадионе в Химках.

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