Матч «Спартак» - «Локомотив» может быть отменён

В разработку попал проект «краткосрочного локдауна» на ноябрьские праздники. Если мэрия Москвы примет его, то все массовые мероприятия в городе будет отменены.

Таким образом, в период с 30 октября по 7 ноября могут быть запрещены массовые физкультурные и спортивные мероприятия. В связи с этим матчи «Динамо» - «Краснодар» (6 ноября) и «Спартак» - «Локомотив» (7 ноября) перенесут на другую дату или в другой город.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.ру», поединок «красно-белых» против «железнодорожников» может пойти на стадионе в Химках.