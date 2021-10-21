Матчи «Спартак» - «Локомотив» и «Динамо» - «Краснодар» под угрозой срыва

В Москве будет введен локдаун в связи с очередной волной коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина. Ограничения будут действовать в период с 28 октября по 7 ноября.

В этот отрезок времени запрещено проведение массовых спортивных мероприятий. Таким образом, поединки «Динамо» - «Краснодар» (6 ноября) и «Спартак» - «Локомотив» (7 ноября) могут быть перенесены на другую дату.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.ру» сообщало, что дерби между «красно-белыми» и «железнодорожниками» может быть перенесено на стадион в Химки.