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Матчи «Спартак» - «Локомотив» и «Динамо» - «Краснодар» под угрозой срыва

21 Октября 2021 • 12:55 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
06.11 16:30

В Москве будет введен локдаун в связи с очередной волной коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина. Ограничения будут действовать в период с 28 октября по 7 ноября.

В этот отрезок времени запрещено проведение массовых спортивных мероприятий. Таким образом, поединки «Динамо» - «Краснодар» (6 ноября) и «Спартак» - «Локомотив» (7 ноября) могут быть перенесены на другую дату.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.ру» сообщало, что дерби между «красно-белыми» и «железнодорожниками» может быть перенесено на стадион в Химки.

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