Бубнов: «Спартак» заслуженно отыгрался в дерби, эта ничья по духу близка к победе»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о ничейном результате дерби между «красно-белыми» и «Локомотивом» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. Матч завершился вничью 1:1, с 35-й минуты подопечные Руя Витории играли вдесятером после удаления Литвинова.

«Играя в меньшинстве, «Спартак» перехватил инициативу и заслуженно отыгрался. Эта ничья по духу близка к победе. Команда показала бойцовские качества и характер» - приводит слова эксперта Sportbox.

По итогам 14 туров спартаковцы набрали 19 баллов и продолжают оставаться на девятом месте. «Железнодорожники» с 25 очками располагаются на четвертой позиции.