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Витория: «Травма Жиго - последствия момента в Лестере, когда он ударился о штангу»

07 Ноября 2021 • 22:16 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (1:1) ответил на вопросы о травме Самуэля Жиго и о подготовке к дерби.

- Вы уже упомянули замену Жиго перед стартовым свистком. Насколько там все серьезно? Как вам Илья Кутепов, который заменил Жиго?

- Мне кажется, травма Жиго не была очень серьезной. Это последствия именно игры в среду, момента, когда он ударился о штангу. Во время разминки он почувствовал небольшую боль и сказал об этом мне. Кутепов попал в достаточно сложную ситуацию, так как он оказался в стартовом составе прямо накануне игры, но он отлично себя проявил и замечательно развивал ситуацию.

- Насколько психологически тяжело было подготовить команду к дерби после того, как, казалось, «Спартак» оставил все силы в Лестере? Тем более, на фоне всех этих слухов о замене тренера.

- Конечно же, достаточно тяжело готовить к играм с такой интенсивностью, но команда должна тренироваться. Что касается игр с такой интенсивностью в Лестере, стартовый состав дал хороший ответ. Несмотря на усталость с небольшими техническими изменениями, мне показалось, что это было правильное решение.

Я не привык доверять слухам. Что касается их, они ходят в социальных сетях, но жизнь тренера похожа на выключатель, или включили, или выключили. Но самое главное, это не думать ни о чем и просто продолжать работать. Поэтому что в четверг, что во втором тайме сегодня, наши ребята показали хорошие тактические решения. Мы продолжаем работать.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Самуэль Жиго
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