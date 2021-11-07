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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У ребят Витории волю не отнять: «Спартак» после скандального удаления выгрыз очко в дерби с «Локомотивом»

07 Ноября 2021 • 20:57 Комментировать (12)
Спартак Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

В первом московском дерби после 16 октября рубились «Спартак» и «Локомотив».

Протокол игры  
Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
    23' Керк Джирано (0:1)
(1:1) Умяров Наиль 64'    
Селихов Александр Кофрие Максимилиано   80' (Ломовицкий Александр (   80') Кутепов Илья Джикия Георгий Мозес Виктор Литвинов Руслан   11'   35' Зобнин Роман Айртон Лукас   80' (Ларссон Джордан (   80') Игнатов Михаил   46' (Умяров Наиль (   46') Промес Куинси   86' (Бакаев Зелимхан (   86'   36') Соболев Александр Сергеевич   36'
Запасные: Ребров Артём Марков Даниил Максименко Александр Рассказов Николай Гапонов Илья Ещенко Андрей Мельников Степан
Гилерме Маринато Живоглядов Дмитрий   55'   75' (Сильянов Александр (   75') Баринов Дмитрий   78' Едвай Тин   90' Ненахов Максим Жемалетдинов Рифат Марадишвили Константин   26'   63' (Мурило Серкейра (   63') Куликов Даниил   29'   86' (Рыбчинский Дмитрий (   86') Камано Франсуа Керк Джирано   45' Смолов Фёдор   74' (Лисакович Виталий (   74')
Запасные: Борисенко Григорий Чёрный Артур Савин Андрей
07 ноября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

В минувший четверг «красно-белые» и «красно-зелёные» поиграли на выездах в Лиге Европы. И неплохо поиграли: спартаковцы с нетипичной оборонительной формацией увезли ничью из Лестера, а «железнодорожники» с немецкими нотками футбола Гисдоля чуть не вырвали победу в Стамбуле у «Галатасарая». В их очной встрече преимущество до игры отдавалось «Локомотиву», который выше идёт в таблице и выглядит перспективнее.

В последнее время из защитников «Спартака» основную порцию критики примагничивал к себе Рассказов. Теперь он осел на скамейке, а центральным оборонцем «красно-белых» в срединной тройке стал Кутепов, которому немало доставалось от общественности в былые времена. Изначально Илья не планировался на этот матч – Витория вообще мало в него верит. Но на предматчевой разминке Жиго получил травму, и португальский коуч сделал экстренный выбор в пользу Кутепова.

Кто ждал яркости в игре с первых минут, тот оказался несколько разочарован. «Локомотив» не включил убойный верхний прессинг, а у «Спартака» после нескольких немудрёных атак перестал держаться мяч. Владение, соответственно, перешло к «железнодорожникам», и в середине тайма они нащупали слабое место в обороне хозяев. Вообще-то там много слабых мест, но имеется в виду «здесь и сейчас». Камано сместился с левого фланга чуть к центру и сделал закидушку в центр штрафной. Там Керк оставил немного позади себя Айртона с Джикией и ткнул мяч в центр створа. Селихов поднял руку с опозданием, но вряд ли стоит сильно винить вратаря в той ситуации.

Как-то внятно отреагировать на пропущенный гол в плане своей игры «Спартаку» не удалось. В созидании у «красно-белых» мало что клеилось, а вот в разрушении перестарался Литвинов. В центре поля он отправился в рискованный подкат и срубил Марадишвили. Судья наградил молодого спартаковского хавбека второй жёлтой карточкой. Фол и правда был, но несколько минут назад не получил второе предупреждение сам Марадишвили, который тогда с нарушением подкатился в ноги Зобнина. Игроки хозяев негодовали, тренеры – тоже. Но главный судья Сиденков своего решения не отменил, а за несогласие с ним выписал по «горчичнику» ещё Соболеву и Витории.

Спартаковцам было бы хорошо ту энергию, которую они проявили в спорах с арбитром, направить в игровое русло. С этим у оставшихся в меньшинстве хозяев были проблемы, но потом дела у них пошли лучше. «Локомотив» рано решил, что игра уже сделана, и расслабился. Сильно отойдя назад в большинстве, гости не выдержали напора раненого «красно-белого» зверя. «Гладиаторы» давили как получится – и додавили соперника на 64-й минуте. Раньше дальние удары не доходили до ворот Гилерме, а тут Умяров с подбора стрельнул в левую штангу, от которой мяч заскочил в сетку. Хозяевам помог стандарт – результативная ситуация возникла после углового. А Витория угадал с заменой, ведь Умяров вышел в перерыве.

«Локомотив» попытался переключиться и пошёл вперёд. Керк попробовал повторить трюк Умярова, однако мяч заблокировала защита «Спартака». Немного времени игра шла на встречных курсах. Хозяева ответили ударом головой Соболева с подачи Айртона – Гилерме не сплоховал. Впоследствии больше времени провели в атаке «путейцы». У Лисаковича получилось реализовать выход один на один, но там был офсайд. В общем, ничья 1:1. Едвай получил красную карточку уже после финального свистка за споры с арбитром. «Локомотив» может винить только самого себя за упущение победы в большинстве. «Железнодорожники» не вернулись на второе место, они по-прежнему отстают от «Зенита» на пять баллов. У «Спартака» в таблице всё скромнее: он на девятом месте и отстаёт от топовой пятёрки на четыре очка.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (12)
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Рейтинг комментариев
Аl dr
07 Ноября 2021 в 21:35
Ой ну прям кричащая новость:)))
Кому этот москвобадский междусобойчик интересен за пределами Москвобада и Мособласти?
только не мясо
07 Ноября 2021 в 21:19
Кто бы, что бы не говорил - игра была ровна... Футбола не увидел вообще, сплошная беготня-толкотня, как они ещё не поубивали друг-дружку...) Ну и судейка быстро обделался, так и не восстановился до финального свистка, а к концу игры уже не понимал вообще куда свистит, кому свистит, за что свистит...) Болеем две игры за сборную России!!!
Nevr75
07 Ноября 2021 в 21:16
Счет по игре, ни одна команда до конца не восстановилась после ЛЕ. Похоже весь сезон по Гисдолю будем играть так: матч бежим, следующий матч еле ноги волочим. Не приучены наши задохлики к интенсивности)
Spirit
07 Ноября 2021 в 21:12
Неплохой второй тайм!
Чего в первом тайме команда делала на поле вообще непонятно!
779
07 Ноября 2021 в 21:09
За второй тайм Спартаку полный респект. Опять смогли дат поселиться оптимизму в головах.
Вполне могли и выиграть в меньшинстве.
Жёсткий матч получился, не жалели ног соперника не те, не другие.
Кутепов совершенно не испортил картины. Но лучшим в обороне был Кофрие. И вообще, если бы не та ситуация, когда прошёл шикарный голевой пас, то вопросов к обороне совсем бы не было.
А вот атака... Её не было совсем в первом тайме и имела эмоциональный коллективный вид во втором. Промес то ли не здоров, то ли непонятно. А больше что то создавать в предатаке у нас некому. Игнатов не виден совсем, хотя мог бы заявить о себе. Умярову спасибо за удачный матч.
Айртон и Мозес активизировали флаги после перерыва, что и дало нам преимущество.
Литвинову остепениться - в любую борьбу бросается с желанием сломать ногу сопернику. Надо не надо.
Руй удивил дерзкими заменами.
Всех с относительным позитивчиком.
Wertygaz
07 Ноября 2021 в 21:09
Удаление Литвинова если и было, то должно было уравнять составы, т.к. ранее должен был быть удален игрок Локомотива.
Nе gustа
07 Ноября 2021 в 21:09
сенсация:спирит выгрыз очко у срама
Дарт Уилфред
07 Ноября 2021 в 21:09
Пока два тайма в геген-прессинг играть не можем. Физика не та.
SpaM
07 Ноября 2021 в 21:02
Судейка посвистывал в сторону РЖД явно. Но в любом случае непонятно, почему нужно начинать играть только попав в хреновую ситуацию?
Diman777
07 Ноября 2021 в 21:07
Мы уже минуте к 20-й могли пару забить, но дерево сашасоболь не может ни мяч обработать и ни передачи отдать. Отправить его к цорну, который его покупал.
SpaM
07 Ноября 2021 в 21:25
Дерево ужасает. Хвалят его выигранные единоборства, но толку от них, если ты ни на что не способен...
Diman777
07 Ноября 2021 в 21:02
Очко лохомотива и правда выгрызли.
Но как же ужасен Соболь замените его хоть на кутепова с гапоновым лишь бы не это дерево.
Хорошо хоть характер у команды есть.
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