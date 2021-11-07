У ребят Витории волю не отнять: «Спартак» после скандального удаления выгрыз очко в дерби с «Локомотивом»

В первом московском дерби после 16 октября рубились «Спартак» и «Локомотив».

В минувший четверг «красно-белые» и «красно-зелёные» поиграли на выездах в Лиге Европы. И неплохо поиграли: спартаковцы с нетипичной оборонительной формацией увезли ничью из Лестера, а «железнодорожники» с немецкими нотками футбола Гисдоля чуть не вырвали победу в Стамбуле у «Галатасарая». В их очной встрече преимущество до игры отдавалось «Локомотиву», который выше идёт в таблице и выглядит перспективнее.

В последнее время из защитников «Спартака» основную порцию критики примагничивал к себе Рассказов. Теперь он осел на скамейке, а центральным оборонцем «красно-белых» в срединной тройке стал Кутепов, которому немало доставалось от общественности в былые времена. Изначально Илья не планировался на этот матч – Витория вообще мало в него верит. Но на предматчевой разминке Жиго получил травму, и португальский коуч сделал экстренный выбор в пользу Кутепова.

Кто ждал яркости в игре с первых минут, тот оказался несколько разочарован. «Локомотив» не включил убойный верхний прессинг, а у «Спартака» после нескольких немудрёных атак перестал держаться мяч. Владение, соответственно, перешло к «железнодорожникам», и в середине тайма они нащупали слабое место в обороне хозяев. Вообще-то там много слабых мест, но имеется в виду «здесь и сейчас». Камано сместился с левого фланга чуть к центру и сделал закидушку в центр штрафной. Там Керк оставил немного позади себя Айртона с Джикией и ткнул мяч в центр створа. Селихов поднял руку с опозданием, но вряд ли стоит сильно винить вратаря в той ситуации.

Как-то внятно отреагировать на пропущенный гол в плане своей игры «Спартаку» не удалось. В созидании у «красно-белых» мало что клеилось, а вот в разрушении перестарался Литвинов. В центре поля он отправился в рискованный подкат и срубил Марадишвили. Судья наградил молодого спартаковского хавбека второй жёлтой карточкой. Фол и правда был, но несколько минут назад не получил второе предупреждение сам Марадишвили, который тогда с нарушением подкатился в ноги Зобнина. Игроки хозяев негодовали, тренеры – тоже. Но главный судья Сиденков своего решения не отменил, а за несогласие с ним выписал по «горчичнику» ещё Соболеву и Витории.

Спартаковцам было бы хорошо ту энергию, которую они проявили в спорах с арбитром, направить в игровое русло. С этим у оставшихся в меньшинстве хозяев были проблемы, но потом дела у них пошли лучше. «Локомотив» рано решил, что игра уже сделана, и расслабился. Сильно отойдя назад в большинстве, гости не выдержали напора раненого «красно-белого» зверя. «Гладиаторы» давили как получится – и додавили соперника на 64-й минуте. Раньше дальние удары не доходили до ворот Гилерме, а тут Умяров с подбора стрельнул в левую штангу, от которой мяч заскочил в сетку. Хозяевам помог стандарт – результативная ситуация возникла после углового. А Витория угадал с заменой, ведь Умяров вышел в перерыве.

«Локомотив» попытался переключиться и пошёл вперёд. Керк попробовал повторить трюк Умярова, однако мяч заблокировала защита «Спартака». Немного времени игра шла на встречных курсах. Хозяева ответили ударом головой Соболева с подачи Айртона – Гилерме не сплоховал. Впоследствии больше времени провели в атаке «путейцы». У Лисаковича получилось реализовать выход один на один, но там был офсайд. В общем, ничья 1:1. Едвай получил красную карточку уже после финального свистка за споры с арбитром. «Локомотив» может винить только самого себя за упущение победы в большинстве. «Железнодорожники» не вернулись на второе место, они по-прежнему отстают от «Зенита» на пять баллов. У «Спартака» в таблице всё скромнее: он на девятом месте и отстаёт от топовой пятёрки на четыре очка.

Кирилл Иванцов