Матч «Спартак» - «Локомотив» может пройти в Химках

Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов заявил о готовности пойти навстречу «Спартаку» и «Локомотиву», если Роспотребнадзор заблокирует проведение матчей Премьер-лиги в столице Российской Федерации. Существует вероятность того, что поединки 14-го тура не смогут пройти в Москве из-за пандемии коронавируса.

- Технически «Арена Химки» полностью готова принять команды, - заявил Абаренов Sport24.

По его словам, всё будет зависеть от намерения клубов сыграть в Химках и позиции Роспотребнадзора. Эта игра должна пройти в воскресенье и начаться в 19:00.