Литвинов: «Понимаю, что я серьёзно подставил»

Антигерой центрального матча 14-го тура РПЛ «Спартак» - «Локомотив» Руслан Литвинов высказался по поводу своего удаления.

- Понимаю, что я серьезно подставил. Слава богу, команда смогла исправить мою ошибку, - цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Литвинов был дважды предупрежден к 35-й минуте поединка. Интересно, что «Спартак» вдесятером заиграл намного острее и заслужено вырвал ничью (1:1).

Литвинов появился в первой команде только этой осенью, но уже успел провести 14 матчей за «Спартак», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его команда набрала 19 очков и делит восьмое место.