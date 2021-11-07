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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов: «Понимаю, что я серьёзно подставил»

07 Ноября 2021 • 22:54 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

Антигерой центрального матча 14-го тура РПЛ «Спартак» - «Локомотив» Руслан Литвинов высказался по поводу своего удаления.

- Понимаю, что я серьезно подставил. Слава богу, команда смогла исправить мою ошибку, - цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Литвинов был дважды предупрежден к 35-й минуте поединка. Интересно, что «Спартак» вдесятером заиграл намного острее и заслужено вырвал ничью (1:1).

Литвинов появился в первой команде только этой осенью, но уже успел провести 14 матчей за «Спартак», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его команда набрала 19 очков и делит восьмое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
779
07 Ноября 2021 в 23:19
Вышло, что подставил не особо. Спартак обретает кураж от событий и с плюсом, и с минусом.
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окончен Ростов 5:1 Рубин
окончен Ахмат 3:1 Нижний Новгород
окончен Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
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