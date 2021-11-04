Анджорин выбыл из строя до конца года – он отправится на реабилитацию в «Челси»

Летом этого года «Локомотив» договорился с «Челси» касательно перехода молодого полузащитника Фаустино Анджорина. «Железнодорожники» отдали за аренду 19-летнего англичанина два миллиона евро, а также имеют возможность активировать право выкупа за 18 миллионов.

Правда, стартовый отрезок карьеры Анджорина в Москве выдался не самым удачным – футболист успел отметиться лишь одним голом, а на днях и вовсе отправился в лазарет команды. Как сообщает журналист Адам Ньюсон, травма игрока оказалась довольно серьезной, он сломал плюсневую кость.

Как итог, Анджорин не сможет выйти на футбольное поле до конца текущего года. Согласно источнику, все эти два месяца плеймейкер будет восстанавливаться в «Челси», которому принадлежат права на англичанина.