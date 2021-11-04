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Отец Анджорина: «Он не возвращается в «Челси» эксклюзив

04 Ноября 2021 • 22:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
2.20 3.50 3.25
07.11 19:00

Хавбек «Локомотива» Фаустино Анджорин сломал плюсневую кость во время тренировочного процесса. Ранее журналист Адам Ньюсон утверждал в «Твиттере», что футболист будет проходить восстановление на базе лондонского «Челси».

Специальный корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Ольга Ермакова связалась с отцом полузащитника, Шериффом Анджорином.

- Нет, в Лондон он летит на обследование. Он не возвращается в «Челси».  Предполагается, что восстанавливаться Тино будет в России. Он принадлежит «Челси», поэтому там хотят скорректировать планы по лечению, - заявил отец футболиста.

В текущем сезоне Анджорин провел 9 матчей в «Локомотиве» и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва тино Анджорин шерифф анджорин
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