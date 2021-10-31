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У «Спартака» нет сердца: Клуб просто пытает собственных болельщиков

31 Октября 2021 • 11:29 Комментировать (5)
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
07.11 19:00

«Спартак» вновь разочаровал болельщиков. На этот раз «красно-белые» упустили победу в концовке. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах поединка против «Ростова».

«Спартак» в последнее время придумывает различные изощренные пытки для своих болельщиков. За последние полторы недели «красно-белые» уже всячески поиздевались над своими поклонниками. Сначала умудрились проиграть в матче, ведя 2:0. Потом устроили форменное позорище с «Зенитом». В субботу же сделали новый виток в этом направлении – на последних секундах была упущена победа над «Ростовом».

От матча против донской команды болельщики «Спартака» могли ждать разного результата. Исход мог быть всяким. Но вот точно все ждали от «Спартака» одного –стремления реабилитироваться за питерский позор. Болельщики ждали очень простого от «красно-белых» – эмоций, желания. То есть матч мог закончиться по-разному – и сценарий с несущимися вперёд спартаковцами, которых бы ловили на контратаках, был вполне вероятным.

Но вот как раз этого-то и не было. «Спартак» вышел на матч против «Ростова», словно ничего не случилось. Будто «красно-белым» не надо было реабилитироваться. Будто москвичи хотели спокойно на классе переиграть донской коллектив, не прикладывая усилий. По итогам первого тайма «Ростов» и больше бил по воротам, и чаще владел мячом. Само по себе это не страшно, но в ситуации, когда «Спартаку» надо было показать себя, это казалось странным.

Подопечные Руя Витории играли просто без эмоций. Спартаковцы не вгрызались в каждый мяч, не били по воротам. Хозяева проводили просто серый, блеклый матч. Даже в этой ситуации спартаковцы умудрились забить и повести. Победа со счётом 1:0 с такой игрой в принципе не могла «отмазать» за питерские 1:7. Но чёрт подери, это было бы хоть что-то! Однако спартаковцы умудрились даже подарок судьбы просто выпустить из рук, потому что не смогли просто потянуть время!

В последние годы в отечественном футболе в случае неудач всегда на ту или иную команду вешают ярлык «безвольной». Вот и «Спартак» сейчас многие пытаются обвинить именно в этом. Однако, кажется, что у «красно-белых» как раз воля-то есть. Совсем недавно мы видели матч с «Динамо», где было чудесное спасение. Потом «Спартак» всё же с «Лестером» боролся до конца. Воля у «Спартака» есть, а вот сердце отсутствует. Команда без эмоций, команда пустая, команда выхолощенная.

Спартаковцы выходят на поле, делают набор действий и уходят. Им будто важен не результат и даже не процесс, а важен только финальный свисток. Важно просто пробить талончик на выходе, чтобы показать выполненную отработку.

Игру «Спартака» бессмысленно сейчас анализировать с тактической точки зрения. Неважно, по какой схеме действует команда. Уже надоело ругать Рассказова. Нет смысла даже разбираться в действиях Ларссона, Промеса и Соболева. Это всё не имеет никакого значения, потому что «Спартак» просто не обладает эмоциями, чтобы вообще играть. Если команда не хочет играть в футбол, то и нет смысла анализировать какую-то игру. Желания же, эмоций у «Спартака» просто нет.

В клубе может твориться что угодно. Можно сколько угодно критиковать Леонида Федуна и Зарему Салихову. Однако если Руй Витория не может в коллективе создать атмосферу, чтобы игроки хотели играть, то ему просто надо немедленно уезжать.

Андрей Центров

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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
31 Октября 2021 в 12:54
Нет лидера в команде! Кто вчера видел Зобнина на поле? Я - не видел! Кроме момента в первом тайме, когда он с разворота неуклюже ударил по воротам ростовчан. Джикия в каждом матче совершает одну ошибку за другой!(( Какой он лидер? От Промеса СЕЙЧАС осталось одно только название. Бакаев - СБОРНИК - сидит на лавке и смотрит с неё на бездарную игру шведа. Но когда они вчера вышли на поле с Игнатовым, хоть что-то впереди начало получаться. Я думаю, что как раз Зелимхан с его южным характером и спартаковским менталитетом, воспитанным с юных лет в клубе, вполне может претендовать на роль лидера. Но только не сидя на лавке! А так автор прав - в этой команде СЕЙЧАС каждый сам по себе!((
JUMPER
31 Октября 2021 в 12:32
ай...андрюха...пра како серцэ...))) как можыт быть серцэ у таво..у каво нету души...))) спартак энта атаждиствление виличия раба...))) так скать ни каму ни панятная субстанцыя...))) ышо люди талкуют пра какой тама дух...))) дух чиво...дух бунтаря в клетки или дух пабидитиля ??? ежели дух пабидитиля...тады пачиму он в клетки...дух бунтаря в клетки...так какой тама дух ? тама полная падавлинасть духа...))) так што выват адин: нету тама ни духу..ни серца..есть толька жажда нажывы...жажда ащущения многа купюр...))) проста идем..ни видим ни каво и ни чиво..а дериво растет и приносит бумажнаи плады
ингерман
31 Октября 2021 в 12:45
ай брат поточняк нема души зато есмь духан подкорыцный и ево носителя - спиритусы - срамы - 3-х топорныя диманы и примкнувшая к ним страшная илнацка каторай маленьких децей пугаюц.. )))
JUMPER
31 Октября 2021 в 12:48
ай...деда праф ты...с высоты твоих лет усё виднея...))) а ане глупаи ни панимають што энта путь в никуда...))) бумиранг страшная аружыя
ингерман
31 Октября 2021 в 12:07
ай у шпортака нец сердца.. ай посмеялся от души.. у няво есмь пятак и то шо под хвостиком-крючком.. а ышо любимое корыцо наполненное доверху прокисшим гуляшом.. и просто у спама нет комплекса неполноценности, в хорошем смысле, канеш.. ну нет же у борова комплекса неполноценности из-за того, шо он боров.. ну боров и слава боху.. а самое глваное, он ни о чем не думаец, его ничего не беспокоит.. и он размножаица.. от шпортака не можец родиться манюня как от кошки не можец родица слон.. а вы ховорите.. )))
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