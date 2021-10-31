У «Спартака» нет сердца: Клуб просто пытает собственных болельщиков

«Спартак» вновь разочаровал болельщиков. На этот раз «красно-белые» упустили победу в концовке. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах поединка против «Ростова».

«Спартак» в последнее время придумывает различные изощренные пытки для своих болельщиков. За последние полторы недели «красно-белые» уже всячески поиздевались над своими поклонниками. Сначала умудрились проиграть в матче, ведя 2:0. Потом устроили форменное позорище с «Зенитом». В субботу же сделали новый виток в этом направлении – на последних секундах была упущена победа над «Ростовом».

От матча против донской команды болельщики «Спартака» могли ждать разного результата. Исход мог быть всяким. Но вот точно все ждали от «Спартака» одного –стремления реабилитироваться за питерский позор. Болельщики ждали очень простого от «красно-белых» – эмоций, желания. То есть матч мог закончиться по-разному – и сценарий с несущимися вперёд спартаковцами, которых бы ловили на контратаках, был вполне вероятным.

Но вот как раз этого-то и не было. «Спартак» вышел на матч против «Ростова», словно ничего не случилось. Будто «красно-белым» не надо было реабилитироваться. Будто москвичи хотели спокойно на классе переиграть донской коллектив, не прикладывая усилий. По итогам первого тайма «Ростов» и больше бил по воротам, и чаще владел мячом. Само по себе это не страшно, но в ситуации, когда «Спартаку» надо было показать себя, это казалось странным.

Подопечные Руя Витории играли просто без эмоций. Спартаковцы не вгрызались в каждый мяч, не били по воротам. Хозяева проводили просто серый, блеклый матч. Даже в этой ситуации спартаковцы умудрились забить и повести. Победа со счётом 1:0 с такой игрой в принципе не могла «отмазать» за питерские 1:7. Но чёрт подери, это было бы хоть что-то! Однако спартаковцы умудрились даже подарок судьбы просто выпустить из рук, потому что не смогли просто потянуть время!

В последние годы в отечественном футболе в случае неудач всегда на ту или иную команду вешают ярлык «безвольной». Вот и «Спартак» сейчас многие пытаются обвинить именно в этом. Однако, кажется, что у «красно-белых» как раз воля-то есть. Совсем недавно мы видели матч с «Динамо», где было чудесное спасение. Потом «Спартак» всё же с «Лестером» боролся до конца. Воля у «Спартака» есть, а вот сердце отсутствует. Команда без эмоций, команда пустая, команда выхолощенная.

Спартаковцы выходят на поле, делают набор действий и уходят. Им будто важен не результат и даже не процесс, а важен только финальный свисток. Важно просто пробить талончик на выходе, чтобы показать выполненную отработку.

Игру «Спартака» бессмысленно сейчас анализировать с тактической точки зрения. Неважно, по какой схеме действует команда. Уже надоело ругать Рассказова. Нет смысла даже разбираться в действиях Ларссона, Промеса и Соболева. Это всё не имеет никакого значения, потому что «Спартак» просто не обладает эмоциями, чтобы вообще играть. Если команда не хочет играть в футбол, то и нет смысла анализировать какую-то игру. Желания же, эмоций у «Спартака» просто нет.

В клубе может твориться что угодно. Можно сколько угодно критиковать Леонида Федуна и Зарему Салихову. Однако если Руй Витория не может в коллективе создать атмосферу, чтобы игроки хотели играть, то ему просто надо немедленно уезжать.

Андрей Центров