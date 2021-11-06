Гаджиев: При Черчесове «Спартак» начал бы выступать лучше

В связи с последними слухами о возможном увольнении Руя Витории со «Спартака» уже зимой, бывший наставник ряда российских клубов Гаджи Гаджиев поделился своей точкой зрения на этот счет. По мнению специалиста, руководство столичного клуба слишком лояльно относится к португальцу.

«За то безобразие, которое сейчас творится в том же «Спартаке», россиянина уже давно бы уволили», - заявил Гаджиев в интервью Sport24. Также он рассказал, кого считает лучшим претендентом на эту должность.

Гаджиев назвал кандидатуру Станислава Черчесова, подчеркнув, что специалистов подобного уровня нельзя игнорировать. «Зачем нам иностранцы? Надо ценить своих, пока они еще здесь», - подытожил экс-тренер свою речь, спрогнозировав «красно-белым» улучшение результатов в подобном случае.

Напомним, что Черчесов уже однажды возглавлял «Спартак», это случалось в сезоне 2007/08, заняв тогда вместе с командой второе место в РПЛ.