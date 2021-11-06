Рангник заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»

Тренерское кресло под Уле Гуннаром Сульшером вот-вот уже треснет после очередного поражения «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге. Пока неизвестно, кого руководство манкунианцев рассматривает на должность наставника, но в работе на Туманном Альбионе заинтересован Ральф Рангник.

Такой информацией поделился немецкий журналист Кристиан Фальк. Он сообщает, что нынешний руководитель по спорту и развитию в московском «Локомотиве» примет предложение от «МЮ», если таковое поступит.

Напомним, что Сульшеру был дан последний шанс исправить ситуацию, которым он не воспользовался, не сумев ничего противопоставить «Сити» Хосепа Гвардиолы.