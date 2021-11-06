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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рангник заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»

06 Ноября 2021 • 22:13 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
окончен

Тренерское кресло под Уле Гуннаром Сульшером вот-вот уже треснет после очередного поражения «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге. Пока неизвестно, кого руководство манкунианцев рассматривает на должность наставника, но в работе на Туманном Альбионе заинтересован Ральф Рангник.

Такой информацией поделился немецкий журналист Кристиан Фальк. Он сообщает, что нынешний руководитель по спорту и развитию в московском «Локомотиве» примет предложение от «МЮ», если таковое поступит.

Напомним, что Сульшеру был дан последний шанс исправить ситуацию, которым он не воспользовался, не сумев ничего противопоставить «Сити» Хосепа Гвардиолы.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Дмитрий Ватрас
06 Ноября 2021 в 22:35

Альбион - это древнее название Британских островов, а приставку "туманный" со временем получило из-за погоды в самой Великобритании :)
JUMPER
06 Ноября 2021 в 22:29
тююю...а как жы амбицыознай проэкт лакаматиф...))) кинит на ржавай гвоздик
KENIG
06 Ноября 2021 в 22:28
Туманный альбион это конечно Лондон , ну да ладно ...
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