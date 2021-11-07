Витория: «Эта ситуация с карточками немного дисбалансировала игру»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:1).

- Эта игра была непростой по нескольким причинам. В первую очередь, из-за того, что пришлось неожиданно очень резко в начале игры поменять состав. Во-вторых, было удаление, из-за этого команде пришлось много бегать. В первом тайме команда не очень хорошо чувствовала игру. Тем не менее, во втором тайме игроки почувствовали себя лучше, показали лучшую игру, забили гол. Хотелось бы отметить удар в створ ворот от Соболева. При других обстоятельствах это было бы 2:1, и это не была бы ничья. В целом хочу сказать, что первый тайм был не очень, но второй тайм был очень хороший.

- Вопрос по удалению. Можете оценить его? Почему «Спартак» в меньшинстве сыграл лучше, чем в равных составах?

- Хотел бы в первую очередь отметить то, что я принимаю это решение арбитра, но хотелось бы в целом отметить, что манера судейства была не очень. Тем не менее, хочу отметить, что ситуация с Литвиновым на первой минуте, когда арбитр не дал карточку «Локомотиву», но дал нам, это не самое справедливое решение. Если можно отметить в дерби такого класса происходят такие вещи, это не самое справедливое решение. Тем не менее, хотелось бы отметить, что эта ситуация с карточками немного дисбалансировала игру, потому что мы и «Локомотив» были уставшими, но это уже прошло. Говоря о втором вопросе, с меньшим количеством игроков мы лучше следили за соперником и лучше занимали зоны. Что касается второго тайма, разрабатывая все эти моменты и играя в зонах, у нас получилось забить, поскольку была другая тактика. Футболисты больше играли в зонах. Но им приходилось больше работать и не давать сопернику принимать какие-то решения.