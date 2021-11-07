Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 280 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Витория: «Эта ситуация с карточками немного дисбалансировала игру»

07 Ноября 2021 • 21:59 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:1).

- Эта игра была непростой по нескольким причинам. В первую очередь, из-за того, что пришлось неожиданно очень резко  в начале игры поменять состав. Во-вторых, было удаление, из-за этого команде пришлось много бегать. В первом тайме команда не очень хорошо чувствовала игру. Тем не менее, во втором тайме игроки почувствовали себя лучше, показали лучшую игру, забили гол. Хотелось бы отметить удар в створ ворот от Соболева. При других обстоятельствах это было бы 2:1, и это не была бы ничья. В целом хочу сказать, что первый тайм был не очень, но второй тайм был очень хороший.

- Вопрос по удалению. Можете оценить его? Почему «Спартак» в меньшинстве сыграл лучше, чем в равных составах?

- Хотел бы в первую очередь отметить то, что я принимаю это решение арбитра, но хотелось бы в целом отметить, что манера судейства была не очень. Тем не менее, хочу отметить, что ситуация с Литвиновым на первой минуте, когда арбитр не дал карточку «Локомотиву», но дал нам, это не самое справедливое решение. Если можно отметить в дерби такого класса происходят такие вещи, это не самое справедливое решение. Тем не менее, хотелось бы отметить, что эта ситуация с карточками немного дисбалансировала игру, потому что мы и «Локомотив» были уставшими, но это уже прошло. Говоря о втором вопросе,  с меньшим количеством игроков мы лучше следили за соперником и лучше занимали зоны. Что касается второго тайма, разрабатывая все эти моменты и играя в зонах, у нас получилось забить, поскольку была другая тактика. Футболисты больше играли в зонах. Но им приходилось больше работать и не давать сопернику принимать какие-то решения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Ростов 5:1 Рубин
окончен Ахмат 3:1 Нижний Новгород
окончен Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Все матчи
Новости
07 Ноября
22:54 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Понимаю, что я серьёзно подставил» 1
22:32 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» с «Локомотивом» не определили сильнейшего - видео видео
22:29 · Россия. ФНЛ
Хохлов намерен уйти из «Ротора»
22:22 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Если в один из дней я окажусь вне клуба, что ж, будет много историй, чтобы рассказать» 2
22:16 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Травма Жиго - последствия момента в Лестере, когда он ударился о штангу»
21:59 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Эта ситуация с карточками немного дисбалансировала игру»
21:08 · Россия. Премьер-лига
3 игрока пропустят матч «Локомотива» с «Ахматом» 1
20:54 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» не выстоял под атаками «Ахмата»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Как Умяров сравнял счёт в матче с «Локомотивом» - видео видео
20:11 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «В отставку Слуцкому точно не надо, от поражений никто не застрахован» 1
19:58 · Россия. Премьер-лига
Как «Ростов» неожиданно разгромил «Рубин» - видео видео
19:55 · Россия. Премьер-лига
Суперпас Камано и дебютный гол Керка - видео видео
19:39 · Россия. Премьер-лига
«Советский Спорт» потроллил Смородскую за слова о расистах в «Спартаке» 3
19:04 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Кержаков - молодой прогрессивный тренер, который удивляет Премьер-лигу»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков - о 4 запасных: «Хотелось бы иметь больше народа в заявке, но таковы реалии у нас»
Все новости
Рекомендуем