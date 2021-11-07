«Спартак» и «Локомотив» назвали составы на главный матч дня

В центральном матче 14-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и «Локомотив». За час до стартового свистка главные тренеры объявили имена футболистов, который выйдут на поле с первых минут.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Едвай, Баринов, Ненахов, Марадишвили, Куликов, Жемалетдинов, Керк, Смолов, Камано.

Стартовый свисток в матче «Спартак» - «Локомотив» прозвучит в 19:00 мск. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.