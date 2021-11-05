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Геркус не исключает, что Смолов может покинуть «Локомотив»

05 Ноября 2021 • 16:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
2.20 3.50 3.25
07.11 19:00

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус поделился информацией касательно того, что Фёдор Смолов может в ближайшем будущем покинуть столичную команду. По его словам, многие факторы указывают на подобный расклад событий.

Во-первых, чиновник отметил, что у форварда летом следующего года заканчивается контракт. Во-вторых, Геркус уверен, что Смолов недоволен своей ролью в коллектива из-за отсутствия статуса игрока стартового состава.

«В Смолове не видят страйкера. Его надо переподписывать и продавать», - сказал бывший президент «железнодорожников» в подкасте «Спорт-Экспресса» на ютуб-канале «Вышли!».

Геркус также заявил, что условный «Краснодар» наверняка с радостью бы приобрел российского нападающего за сумму около трех миллионов евро, если бы была такая возможность.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Фёдор Смолов Илья Геркус
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