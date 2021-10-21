​В «Спартаке» отреагировали на возможную отмену матчей в Москве

Новая волна COVID-19 привела к тому, что в Москве будет введён локдаун. Среди прочего, в период с 28 октября по 7 ноября будет запрещено проводить массовые спортивные мероприятия. Жертвой ограничений может стать дерби Москвы между «Спартаком» и «Локомотивом» (7 ноября). Матч могут перенести на другой стадион, сдвинуть по дате, либо перенести на более поздний срок.

В «Спартаке» успели отреагировать на будущие ограничения. Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу «красно-белых», рассказал, что клуб пока не получал новых распоряжений от Роспотребнадзора. По состоянию на текущий момент у «красно-белых» имеется лишь разрешение заполнить «Открытие Арену» на 30% в игре против «Ростова» (30 октября).

Клуб намерен обратиться в Роспотребнадзор по поводу билетной программы на матчи ноября.