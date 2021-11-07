Шёл к этому два года: Как Селихов стал первым номером в «Спартаке»

В мае 2021 года вся страна увидела слёзы 27-летнего вратаря московского «Спартака» Александра Селихова. В матче 28-го тура РПЛ москвичи приехали в Тулу к «Арсеналу», где провели сложную игру и одержали победу, а голкипер не смог сдержать эмоций после финального свистка. На тот момент Александр не выходил на поле более двух лет: последним был матч против ЦСКА в апреле 2019-го. Тогда Саша получил перелом пальца, долго восстанавливался, а добила его травма ахиллова сухожилия, которая лечится так же долго и муторно, как и разрыв крестообразных связок.

Путь к возвращению на поле был тернист, а матч с «Арсеналом» не стал для Селихова переломным, так как основной вратарь «Спартака» Максименко в том матче не мог принять участия только из-за дисквалификации, таким образом, концовка сезона была всё так же за Максименко.

Начало было положено, Александр Селихов стал набирать форму, но судьба уготовила вратарю новое испытание. На предсезонном турнире в матче с казанским «Рубином» Селихов снова получает перелом пальца и выбывает из строя, по версии медицинского штаба, на три месяца. К тому моменту Александр уже имел звание одного из самых «хрустальных» игроков столичной команды, пропустив в общей сложности 552 дня. На фоне травм стала значительно падать и трансферная стоимость игрока.

Тяжёлая футбольная судьба у Селихова, ведь ещё в 2016 году молодой вратарь переходил из пермского «Амкара» в стан «красно-белых» почти за 4 млн евро, являясь одним из самых талантливых киперов с российским паспортом. В прощальном матче за пермяков фанаты «Амкара» вывесили огромный баннер с изображением вратаря, а по окончании матча без умолку скандировали фамилию Селихова. Александр поблагодарил болельщиков, тепло попрощался с родным стадионом и партнёрами по клубу, а через некоторое время отправился покорять Москву.

В сезоне 2017/18, в матче Лиги чемпионов «Спартак» принимал «Ливерпуль» (1:1), а основной вратарь Артём Ребров получил травму. Александр Селихов, выйдя на замену, отстоял на ноль, принеся команде ничью – таким был дебют вратаря в Лиге чемпионов. Далее Саша стал основным и не оставил свой пост, даже после возвращения Реброва, проведя 37 матчей за сезон и выдав 14 матчей на ноль. Всё шло к тому, что вратарь «Спартака» войдёт в состав сборной России на домашнем чемпионате мира, но травмы разрушили все надежды. После чего – восстановление, терпение, тяжелая работа в зале и уйма гнетущих мыслей в голове.

Возвращаемся в 2021 год. После майской игры в Туле Селихов прочно осел на скамейке запасных – Александр Максименко слишком хорошо зарекомендовал себя в роли номера один. Здесь начинается другая борьба – борьба за место в основном составе. Александру уже 27 лет, самый расцвет сил, нужна практика, нужен тонус.

С самого начала сезона 2021/22 на основного вратаря «красно-белых» Александра Максименко обрушился шквал критики и негодования. Всё это не на пустом месте: вратарь действительно не может поймать свою волну и набрать форму. Ошибки и привозы вратаря, в сочетании с неуверенной игрой защиты, заставляют главного тренера Руя Виторию сделать выбор в пользу Александра Селихова в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом». Вот оно, долгожданное возвращение в состав! Не из-за травм коллег, не из-за дисциплинарных наказаний, а потому что заслужил.

30 октября 2021 года к «Спартаку» в гости пожаловал «Ростов» на матч в рамках 13-го тура РПЛ. Александр выходит в стартовом составе. Первый тайм проходит слишком спокойно – впервые вступить в игру вратарю пришлось на 32-й минуте. После подачи с фланга Селихов выходит на мяч, дотягивается лишь одной рукой, мяч из рук выскальзывает и падает перед игроком «Ростова»… В этом эпизоде повезло, ошибкой голкипера не воспользовался Николай Поярков. В игре Селихова читалась нервозность. Через несколько минут – ещё один момент у ворот «Спартака». Дальний удар по воротам от Дмитрия Полоза, Селихов пытается поймать мяч, но тот, будто смазанный маслом, вновь выскальзывает из рук вратаря и… Снова везёт, что на добивании не получилось сыграть футболистам «Ростова».

Второй тайм принёс болельщикам «красно-белых» не меньше тревоги, чем первый. Снова неуверенные выходы Саши при стандартах, а на 76-й минуте вратарь повёл себя слишком самоуверенно и при выходе один на один с нападающим выскочил за пределы штрафной площади, раскинув руки в стороны, благо мяч попал в плечо и получилось эффектное спасение. На 71-й минуте москвичи вышли вперёд 1:0, но кульминация наступила в самой концовке матча. На 95-й минуте Данил Глебов в борьбе с защитником «Спартака» наносит удар из-за пределов штрафной площади, за шиворот Александру Селихову, который занял не лучшую позицию в воротах. Разочарование и опустошение читалось на лице кипера, который так долго стремился к этому моменту. Неутешительный итог: упущенная победа на последних секундах игры, вследствие не самой уверенной игры на последнем рубеже.

Запредельный труд не мог остаться незамеченным, и на следующую игру, уже в Лиге Европы, Витория снова ставит Селихова в основной состав. Выезд в Англию – отличная проверка в лице «Лестер Сити».

Первый тайм прошёл под контролем «Лестера»: скоростные атаки, владение мячом, острые моменты – всё говорило о том, что именно англичане фавориты встречи. Но «Спартаку удалось добраться до перерыва без пропущенных мячей, а в начале второго тайма москвичи вообще вышли вперёд, правда ненадолго. Уже через семь минут Амарти отличился голом, без шансов для Селихова, счёт стал 1:1.

Момент истины наступил на 75-й минуте матча: когда сил уже не оставалось, в ворота «Спартака» назначается пенальти. К точке подходит великий и ужасный Джейми Варди. Разбег, удар и спасение Селихова, благодаря которому в конечном счёте «Спартак» заберёт в Москву одно очко, а сам вратарь будет удостоен звания лучшего игрока матча.

Вот миг, к которому Александр шёл практически два года: после трёх травм и пропущенного домашнего чемпионата мира наступил момент триумфа. Селихов прошёл через многое: ошибки, недоверие тренера, глубокий запас. Сейчас ему представился шанс, которым он воспользовался и доказал, что всё ещё способен на подвиги. Александру Селихову 27 лет, и если травмы перестанут его преследовать, то у него есть все шансы попасть в сборную России и играть на самом высоком уровне ещё лет семь.

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Скворцов Александр