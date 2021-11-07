«Советский Спорт» потроллил Смородскую за слова о расистах в «Спартаке»

«Советский Спорт» продолжает креативить с обложками свежих номеров. На этот раз были обыграны слова бывшей руководительницы «Локомотива» Ольги Смородской, которая неосторожно обвинила «Спартак» в расизме. Ольге Юрьевне не понравилось то, что игроки «красно-белых» в Англии перед матчем с «Лестером» не преклонили колени, как сделали футболисты другой команды.

Журналисты намекнули Смородской, что в «Спартаке» без каких-либо проблем играют темнокожие Джордан Ларссон, Эсекель Понсе и Виктор Мозес. Правда, куда-то пропал Куинси Промес. Сама Смородская изображена в образе овечки.