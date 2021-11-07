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«Советский Спорт» потроллил Смородскую за слова о расистах в «Спартаке»

07 Ноября 2021 • 19:39 Комментировать (3)
Спартак Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

«Советский Спорт» продолжает креативить с обложками свежих номеров. На этот раз были обыграны слова бывшей руководительницы «Локомотива» Ольги Смородской, которая неосторожно обвинила «Спартак» в расизме. Ольге Юрьевне не понравилось то, что игроки «красно-белых» в Англии перед матчем с «Лестером» не преклонили колени, как сделали футболисты другой команды.

Журналисты намекнули Смородской, что в «Спартаке» без каких-либо проблем играют темнокожие Джордан Ларссон, Эсекель Понсе и Виктор Мозес. Правда, куда-то пропал Куинси Промес. Сама Смородская изображена в образе овечки.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ольга Смородская
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
07 Ноября 2021 в 20:23
Обложка зачётная, художник класс!
Wertygaz
07 Ноября 2021 в 19:54
Смородская зачетно вышла на обложке)))
8891SM
07 Ноября 2021 в 21:12
тема сисек не раскрыта!
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