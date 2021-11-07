Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом».

- Есть ли фаворит в предстоящей игре?

- Если брать последние еврокубковые матчи, обе команды сыграли достойно, обе действовали вторым номером, но результат добились. А сегодня для «Спартака» будет переломный момент. Если команда выиграет, она успокоит своих болельщиков. Удивительно, что «красно-белые» в РПЛ играют не очень хорошо, а в еврокубках бьются.

- Настрой другой?

- Возможно. Но то, что мы видели с «Зенитом», с другими соперниками – это другой футбол. Надеюсь, «Спартак» покажет уверенный футбол. У команды есть игра, моменты, когда приятно на нее смотреть. А что касается «Локомотива», тут все наоборот. В чемпионате играет достойно. Да и в Лиге Европы еще есть шансы. Но «железнодорожники» находятся в лучшей ситуации. У них нет такого, что обязательно надо выигрывать. Команда играет уверенно. Пусть и не зрелищно. Она выбрала оборонительный футбол, старается действовать на контратаках. Но шансы сегодня пятьдесят на пятьдесят. Будет важно первым забить. Если это сделает «Спартак» - «Локомотиву» придется перестраиваться, и хозяева будут лучше себя чувствовать.

- Сегодня на воротах «Спартака» снова будет Селихов?

- Однозначно. После тех матчей, которые ему доверили, он снова выйдет. Он уверенно провел эти матчи, плюс отразил пенальти.

- Максименко сел на скамейку надолго?

- Понятно, что Селихов волновался, и это было видно, особенно в первой игре с «Ростовом», но потом он набрался уверенности. Матч в Лиге Европы тоже ему ее придаст. А Максименко будет ждать своего шанса.

- Насколько результативным будет предстоящий матч, учитывая усталость команд после еврокубков?

- Физически на третий день игрок полностью восстанавливается. Знаю по себе. И когда идет такой ритм, для футболиста лучше играть, чем тренироваться. Сейчас «Локомотив» физически мне больше нравится, если брать еврокубки. Возможно, «Лестер» быстрее «Галатасарая». Но мы все увидим сегодня вечером. Как я сказал, шансы равны, и турнирное место никакого значения сейчас не имеет. Для «Спартака» будет проблемой пропустить первым.

- Что скажете про атаку хозяев? У «Спартака» сел в запас Ларссон, Понсе травмирован, Промес не в форме.

- Сейчас «Спартак» играет всей командой в атаке и обороне. Нет такого, чтобы мы видели кого-то одного в нападении: Соболева, Ларссона. Вариантов было много. Но сейчас команда другая. Больше играет от обороны, на контратаках. Витория не может поймать игру. Он пытается что-то навязать. Но физическое состояние команды не очень хорошее. Это можно понять по тому моменту, когда у футболистов начинает сводить ноги судорогами. В мое время у нас так было с ребятами лет 27-28, а не у молодых, как Игнатов. Но видно, что есть перспективные интересные ребята. Они только начинают свой путь, и хорошо, что им доверяют.

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- У «Спартака» идет серия – пять матчей без побед. Что об этом думаете?

- Бывает, физического состояния нет, но где-то повезло. У «Спартака» сейчас тяжелый момент. Идет большое давление, и оно оправдано. Но это болезненно для команды. Постоянно идут серии: поражение – ничья, крупное поражение - слабенькая ничья. Поэтому тяжело эмоционально. В таких трудных ситуациях важно побеждать. Я думал, что после «Наполи» команда встряхнется. А потом такой удар от «Зенита».

- Как думаете, слухи о смене тренера как-то влияют на команду?

- Однозначно. Это создает нервозность, потому что тренер не может понять, доверяют ему или нет. А что касается футболистов, тех, кто играет в составе, это не интересует, а кто сидит на лавке, конечно, да. Идет дисбаланс в команде. Я бы не спешил со сменой тренера. Пусть доиграют хотя бы первый круг.

Елена Григорьевская