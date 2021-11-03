​Дерби «Спартак» - «Локомотив» состоится

На официальном сайте РФС была опубликована новость о согласовании Роспотребнадзором обеих игр четырнадцатого тура Премьер-лиги, которые пройдут в Москве. 6 ноября «Динамо» в родных стенах примет «Краснодар» (начало в 16:30 мск), а на следующий дерби в столичном дерби на «Открытие Арене» сойдутся «Спартак» и «Локомотив» (начало в 19:00 мск). В обоих случаях клубам-хозяевам разрешили заполнить стадион на 30% от общей вместимости. При этом болельщики должны либо быть привитыми, либо переболевшими коронавирусом в последние полгода.

После тринадцати туров лидером чемпионата России является «Зенит».