Червиченко: «Второй тайм в исполнении «Спартака» заслуживает аплодисментов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в дерби между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«Я думал, что команды сыграют вничью, потому что оба клубы испытывают проблемы. Первый тайм был за «Локомотивом», но второй тайм в исполнении «Спартака» заслуживает аплодисментов. Команда проигрывала, имела удаление и загнала соперника на его половину поля. «Спартак» давил, пока не забил. Казалось даже, что если бы ещё чуть-чуть додавили, то забили бы второй. Когда «Спартак» сбавил обороты, а «Локомотив» очнулся, стало понятно, что матч, скорее всего, так и закончится вничью. Спартаковцы прям молодцы.

Сегодня игроки «Спартака» вышли с гипержеланием. Возможно, именно этого им не хватает на протяжении всего сезона. Матч был тяжёлым, все молотили друг друга по ногам. Может быть, будут травмы после матча. Обе команды играли жёстко. Может быть, спартаковцы разозлились, может быть, Витория им что-то сказал. Достойная ничья, во втором тайме «Спартак» понравился», - сказал Червиченко.