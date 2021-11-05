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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили сравнил игру Селихова и Максименко

05 Ноября 2021 • 14:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
2.20 3.50 3.25
07.11 19:00

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился своими впечатлениями от игры Александра Селихова во вчерашнем матче против «Лестера» в Лиге Европы, сравнив его с конкурентом по позиции Александром Максименко.

По словам Кавазашвили, он уже давно ждал, когда Руй Витория решится убрать с основного состава Максименко. Специалист считает, что Селихов по ряду параметров превосходит своего «коллегу по цеху».

Среди преимуществ эксперт отметил выбор позиции и игру на выходах. «Я уже который раз замечаю, что он часто прыгает на пятую точку, но это неправильно», - прокомментировал ошибки Максименко экс-вратарь «красно-белых» в интервью Rusfootball.info.

Кавазашвили уверен, что Селихов надолго отвоевал себе статус первого номера команды, если его не будут беспокоить травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Александр Селихов Александр Максименко
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