Кавазашвили сравнил игру Селихова и Максименко

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился своими впечатлениями от игры Александра Селихова во вчерашнем матче против «Лестера» в Лиге Европы, сравнив его с конкурентом по позиции Александром Максименко.

По словам Кавазашвили, он уже давно ждал, когда Руй Витория решится убрать с основного состава Максименко. Специалист считает, что Селихов по ряду параметров превосходит своего «коллегу по цеху».

Среди преимуществ эксперт отметил выбор позиции и игру на выходах. «Я уже который раз замечаю, что он часто прыгает на пятую точку, но это неправильно», - прокомментировал ошибки Максименко экс-вратарь «красно-белых» в интервью Rusfootball.info.

Кавазашвили уверен, что Селихов надолго отвоевал себе статус первого номера команды, если его не будут беспокоить травмы.