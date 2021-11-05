В «Спартаке» ответили на высказывание Смородской, пригрозив разбирательствами в рамках закона

Сегодня, 5-го ноября, бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская дала интервью, в котором назвала «Спартак» «клубом расистов» из-за игнорирования акции в поддержку BlackLivesMatter во время поединка с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

В «Спартаке» тут же отреагировали на высказывание чиновницы, выступив с заявлением по этому поводу. «Клуб не оставит без внимания слова Ольги Смородской. Это достаточно серьезное обвинение, за которое придется отвечать в рамках закона», - сообщил руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов в разговоре со Sport24.

Стоит отметить, что перед стартовым свистком московского матча футболисты столичной команды также не преклонили колено, за исключением нападающего Джордана Ларссона.