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«Спартак» добыл ничью в меньшинстве, но многих можно поругать: кто из игроков Витории провалил дерби с «Локо»

07 Ноября 2021 • 21:33 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

Оценки футболистам Руя Витории

Настоящее дерби. С искрами, эмоциями, потасовками, двумя удалениями (как выяснилось после финального свистка), обменом голами и абсолютно «разными» таймами. «Спартаку», оказывается, нужно было выходить в меньшинстве. Так круто добавили «красно-белые» после перерыва, что могли и победить. Но что же мешало так играть с первых минут? Команда Витории за первые 45 минут даже в сторону ворот ни разу не ударила.

Статистика матча: владение мячом - 40:60, удары по воротам - 12:12, в створ - 2:2, угловые - 4:3. При таких цифрах ничья – справедливый результат, кто же добыл её для «красно-белых»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 5,5. Один сейв после неплохо удара Смолова и один пропущенный мяч в ситуации, когда выручить было очень сложно. Сегодня «Локо» больше прощал сам, чем спасал голкипер «Спартака».

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,5. За 100-процентную статистику выигранных единоборств (4 из 4) Джикия получает оценку выше средней, но всё-таки ощущается, как проседает оборона «Спартака» без Самуэля Жиго. Роль лидера должен бы закрывать Джикия.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ – 5,0. Пожарно вышел Кутепов и вроде бы даже неплохо (по своим меркам) отыграл, но эпизод, когда Смолов жонглировал мячом в центре штрафной площади, вызывает вопросы. Фёдор подкинул мяч, осмотрелся, пробил. А Кутепов и за это время не успел накрыть.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – 5,0. Очень сложно было Кофрие, ведь с его полуфланга приходила основная угроза. Тут и Камано, поймавший кураж. И Жемалетдинов смещался через зону Кофрие, когда нанёс опаснейший удар чуть левее «девятки».

АЙРТОН – 4,0. Бразильца давно пора разжаловать из защитников, чуть ли не каждый матч – результативная ошибка. Руками пытался схватить Керка, и то не смог, Джирано забил свой первый гол за «Локо». Пытался исправиться в атаке, но одного опасного навеса на Соболева маловато.

РОМАН ЗОБНИН – 6,5. Гиперактивный Зобнин посадил на жёлтую карточку двух полузащитников «Локо» (Марадишвили и Куликова), заблокировал два удара, работал по всему периметру поля. Не хватило только подмоги в созидании.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 3,0. Руслан с каждым матчем играл всё хуже, и вот – апогей. Сначала никак не помешал Камано выполнить голевую передачу, а потом заработал глупейшее, но справедливое удаление.

ВИКТОР МОЗЕС – 4,5. И если у Литвинова всё по наклонной, то Мозес резким рывком упал в яму. Лучший игрок матча с «Лестером» будто не восстановился. Виктор очень много ошибался, тоже не накрывал Камано в голевом эпизоде и ничего не создал впереди.

КУИНСИ ПРОМЕС – 5,0. Колоссально сдал в активности Промес. Раньше Куинси пылал эмоциями на поле, а теперь этого нет. Изредка взрывается (отдал две острые передачи и заработал один перспективный штрафной), но в остальном он просто стоит. Тепловая карта голландца имеет яркое пятно только в паре метров от левого угла штрафной площади. Кажется, что больше Куинси не двигался.

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МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,0. Эксперты назвали Соболева игроком матча, но ведь первый тайм форвард вчистую провалил. Только споры с арбитром, симуляции, жёлтая карточка. Исправился во втором, сняв почти весь верх. Выиграл 5 единоборств из 8, сделал голевую скидку на Умярова.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 7,0. «Спартак» преобразился во втором тайме – это стоит признать, но без шального выстрела Умярова ничью бы не спасли. Поздравляем Наиля с первым голом за «Спартак» и отмечаем, что «красно-белые» знатно прибавили именно с его выходом.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ – б/о.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – б/о.

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