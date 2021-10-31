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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Борзыкина проблемы с прокуратурой из-за оскорблений Федуна

31 Октября 2021 • 22:33 Комментировать (3)
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
2.45 3.40 2.85
07.11 19:00

Известный болельщик Михаил Борзыкин заявил о том, что имеет проблемы с законом из-за конфликта с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Его вызывают в прокуратуру из-за оскорблений в адрес последнего.

В ролике на своем канале в YouTube Борзыкин соглашается с тем, что наговорил лишнего в адрес Федуна, но «как не быть, когда команду, за которую я болею с детства, медленно и мучительно убивают?».

Помимо этого блогер отметил, что к Леонида Федуна намного лучше получается закрывать рот  болельщикам в отличие от гражданской жены Заремы Салиховой.

Напомним, что в год столетия «красно-белых» команда занимает девятое место в РПЛ после 13 проведенных матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Михаил Борзыкин
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
779
31 Октября 2021 в 23:18
Извиняйте дядя, бес попутал.)))
Diman777
31 Октября 2021 в 23:14
федун вместо кризиса предпочитает бороться с собственными болельщиками, а не засланный ли он казачок!
ингерман
31 Октября 2021 в 23:11
ай воц так воц будишь ехац в трамвале спросишь каку-нить тетку - сударыня вы сходице.. и сразу по 3-м стацьям загремишь новый бамец поднимац.. )))
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