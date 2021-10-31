У Борзыкина проблемы с прокуратурой из-за оскорблений Федуна

Известный болельщик Михаил Борзыкин заявил о том, что имеет проблемы с законом из-за конфликта с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Его вызывают в прокуратуру из-за оскорблений в адрес последнего.

В ролике на своем канале в YouTube Борзыкин соглашается с тем, что наговорил лишнего в адрес Федуна, но «как не быть, когда команду, за которую я болею с детства, медленно и мучительно убивают?».

Помимо этого блогер отметил, что к Леонида Федуна намного лучше получается закрывать рот болельщикам в отличие от гражданской жены Заремы Салиховой.

Напомним, что в год столетия «красно-белых» команда занимает девятое место в РПЛ после 13 проведенных матчей.