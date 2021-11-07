Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 278 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Скандал в дерби: «Спартак» посчитал, что его засудили в моменте с удалением Литвинова

07 Ноября 2021 • 20:01 Комментировать (5)
Спартак Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

В эти минуты на «Открытие Банк Арене» проходит столичное дерби – «Спартак» в рамках 14-го тура принимает «Локомотив». После первого тайма в счете ведут гости – 1:0. Единственный гол забил Джирано Керк, для которого этот мяч стал дебютным в чемпионате России.

Стоит отметить, что «красно-белые» остались в меньшинстве после удаления Руслана Литвинова, получившего две желтые карточки. Это решение вызвало волну негодования со стороны хозяев. Представители «Спартака» начали указывать на фол Марадишвили, который, по их мнению, также тянул на второй «горчичник». За претензии к рефери желтые карточки получили форвард Александр Соболев и главный тренер Руй Витория.

Следить за текстовой трансляцией встречи можно на Liveresult.ru.

Он работал в «Интере» и «Челси»: «Спартак» нашёл тренера, который заменит Виторию

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (5)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Аl dr
07 Ноября 2021 в 21:32
Ну москвобадские сектанты всегда так считают :)
779
07 Ноября 2021 в 21:14
На две жёлтые действия Литвинова не тянули. Очень формально судья подошёл к вопросу. Но Литвинов слишком резок и отчасти виноват сам.
Wertygaz
07 Ноября 2021 в 21:13
Удаление Литвинова если и было, то должно было уравнять составы, т.к. ранее должен был быть удален игрок Локомотива.
Don sangre
07 Ноября 2021 в 20:29
Согласен второй фол Марадишвили тоже тянул на горчичник))))
JUMPER
07 Ноября 2021 в 20:12
ай...харашо справляюца са сваей работай сикретны сатрудники газпрома...)))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Урал 0:0 Зенит
окончен Ростов 5:1 Рубин
окончен Ахмат 3:1 Нижний Новгород
окончен Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Ноября
21:08 · Россия. Премьер-лига
3 игрока пропустят матч «Локомотива» с «Ахматом» 1
20:54 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» не выстоял под атаками «Ахмата»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Как Умяров сравнял счёт в матче с «Локомотивом» - видео видео
20:11 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «В отставку Слуцкому точно не надо, от поражений никто не застрахован» 1
19:58 · Россия. Премьер-лига
Как «Ростов» неожиданно разгромил «Рубин» - видео видео
19:55 · Россия. Премьер-лига
Суперпас Камано и дебютный гол Керка - видео видео
19:39 · Россия. Премьер-лига
«Советский Спорт» потроллил Смородскую за слова о расистах в «Спартаке» 3
19:04 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Кержаков - молодой прогрессивный тренер, который удивляет Премьер-лигу»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков - о 4 запасных: «Хотелось бы иметь больше народа в заявке, но таковы реалии у нас»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Два быстрых мяча эффект нокаута произвели»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «После четвёртого гола понял, что не отпустим три очка»
18:42 · Россия. Премьер-лига
Байрамян: «Каждый игрок «Ростова» заслуживал этот приз, всё у всех получалось»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Локомотив» - 1:1 (закончен) 27
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Нижний Новгород» - 3:1 (закончен)
17:57 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и «Локомотив» назвали составы на главный матч дня
Все новости
Рекомендуем