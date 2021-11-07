Скандал в дерби: «Спартак» посчитал, что его засудили в моменте с удалением Литвинова

В эти минуты на «Открытие Банк Арене» проходит столичное дерби – «Спартак» в рамках 14-го тура принимает «Локомотив». После первого тайма в счете ведут гости – 1:0. Единственный гол забил Джирано Керк, для которого этот мяч стал дебютным в чемпионате России.

Стоит отметить, что «красно-белые» остались в меньшинстве после удаления Руслана Литвинова, получившего две желтые карточки. Это решение вызвало волну негодования со стороны хозяев. Представители «Спартака» начали указывать на фол Марадишвили, который, по их мнению, также тянул на второй «горчичник». За претензии к рефери желтые карточки получили форвард Александр Соболев и главный тренер Руй Витория.

Следить за текстовой трансляцией встречи можно на Liveresult.ru.

Он работал в «Интере» и «Челси»: «Спартак» нашёл тренера, который заменит Виторию