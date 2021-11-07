Колосков: «Все признаки указывают на то, что «Локомотив» сильнее «Спартака»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Локомотив» является фаворитом дерби со «Спартаком», так как команда Маркуса Гисдоля выглядит лучше соперника и более уверенно провела еврокубковый матч в четверг.

- Сегодня все признаки указывают на то, что «Локомотив» сильнее. Но на футбольном поле все может измениться, - цитирует Колоскова РИА Новости.

Что касается слухов о потенциальной отставке главного тренера «красно-белых» Руя Витории, Колосков, в отличие от других специалистов, не видит в этом фактора давления на игроков «Спартака». Футболисты уже привыкли к тому, что тренеры меняются. Главное - то, как их подготовят к поединку.