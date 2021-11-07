3 игрока пропустят матч «Локомотива» с «Ахматом»

Горячее московское дерби украсило программу 14-го тура Премьер-лиги. Страсти на поле кипели и после матча между «Спартаком» и «Локомотивом». Тин Едвай на 90-й минуте был предупрежден за эмоции, но не успокоился и после финального свистка устроил разборки с арбитром, за что получил красную карточку.

У «Локомотива» вырисовываются кадровые проблемы перед матчем с «Ахматом». Против грозненцев не сыграют Дмитрий Баринов, получивший восьмую карточку в сезоне, Константин Марадишвили (четвертая), а также Тин Едвай за удаление после матча со «Спартаком».

Напомним, что дерби завершилось вничью 1:1. Голы на счету Джирано Керка и Наиля Умярова.