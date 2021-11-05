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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Клуб расистов»: Смородская отреагировала на решение игроков «Спартака» не преклонять колено

05 Ноября 2021 • 19:09 Комментировать (15)
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
2.20 3.50 3.25
07.11 19:00

Вчера перед стартовым свистком матча между «Лестером» и «Спартаком» в Лиге Европы прошла довольно-таки обыденная уже для Туманного Альбиона акция – игроки английской команды преклонили колено в поддержку движения BlackLivesMatter, которое позиционирует себя как организация по борьбе с расизмом.

Однако, от подобного жеста отказались все футболисты московского коллектива – они попросту проигнорировали акцию, чем осталась недовольна Ольга Смородская, бывший президент «Локомотива».

В интервью Sport24 она рассказала, что думает об этой ситуации. «Это клуб расистов. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты», - прокомментировала чиновница.

Также она упрекнула российский народ в том, что люди не понимают, для чего проводятся подобные флешмобы. «Россия с колен встала, но ничего не производит, кроме сырой нефти и газа», - подытожила свою речь Смородская.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ольга Смородская
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Комментарии (13)
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Рейтинг комментариев
Kar Karych
05 Ноября 2021 в 20:53
В знак протеста пусть станет раком!
Lazarevs08
05 Ноября 2021 в 20:46
Сначала замусорили футбол всякими смородскими, теперь тиражируют их блеяние. Вот кто она, чтобы брать у нее интервью и мнение ее изучать по поводу матчей футбольных....да любых матчей и соревнований. Это же не гигиенические прокладки обсуждать.
Nevr75
05 Ноября 2021 в 20:39
ПМС??? Климакс???? .....
Рожденный в ССССР
05 Ноября 2021 в 20:35
А чтоб ей всю жизнь стоять на коленях!
Хасанович Висэйт
05 Ноября 2021 в 20:19
россея= РАСИЗМ=ФАШИЗМ
Evgen 86
05 Ноября 2021 в 20:58
А с чего такие выводы любезный? И если вы плохо знаете русский язык то смысл находится на русскоязычном сайте?
Nik31o
05 Ноября 2021 в 20:13
Молодцы Спартаковцы!!
Nik31o
05 Ноября 2021 в 20:12
еще нам не хватало черного фашья
Sedon
05 Ноября 2021 в 19:55
BLM - это расистское движение! Черный расизм ничем не лучше белого.
SpaM
05 Ноября 2021 в 19:45
Старая дура совсем поехала кукухой.
Andi
05 Ноября 2021 в 19:30
Сама на колени становись кобыла!
Evgen 86
05 Ноября 2021 в 19:25
Баааа.. В полку идиотов прибавилось. Полицейские обзоры посмотрите из США и появится желание не на колено встать а чернышей отстреливать
Mad97
05 Ноября 2021 в 19:15
У старухи крышу снесло напрочь. Если этой тетки нравиться ползать на коленях, пусть и ползает, а из россиян клоунов делать не надо, ещё мы перед неграми не плюхались на колени.
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