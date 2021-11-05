«Клуб расистов»: Смородская отреагировала на решение игроков «Спартака» не преклонять колено

Вчера перед стартовым свистком матча между «Лестером» и «Спартаком» в Лиге Европы прошла довольно-таки обыденная уже для Туманного Альбиона акция – игроки английской команды преклонили колено в поддержку движения BlackLivesMatter, которое позиционирует себя как организация по борьбе с расизмом.

Однако, от подобного жеста отказались все футболисты московского коллектива – они попросту проигнорировали акцию, чем осталась недовольна Ольга Смородская, бывший президент «Локомотива».

В интервью Sport24 она рассказала, что думает об этой ситуации. «Это клуб расистов. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты», - прокомментировала чиновница.

Также она упрекнула российский народ в том, что люди не понимают, для чего проводятся подобные флешмобы. «Россия с колен встала, но ничего не производит, кроме сырой нефти и газа», - подытожила свою речь Смородская.