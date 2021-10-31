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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев встал на защиту Рассказова

31 Октября 2021 • 19:32 Комментировать (5)
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
07.11 19:00

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру Николая Рассказова, на которого обрушился поток критики после недавних матчей команды.

- Начну с того, что оборона должна начинаться там, где теряется мяч, - заявил Романцев «Спорт-Экспрессу».

Романцев вопрошает, что делали его партнеры в тех моментах, когда проходили голевые атаки противников: «Даже самый тёртый защитник, без поддержки партнеров чудес не сотворит», - добавил Романцев.

Напомним, что Рассказову 23 года, в текущем сезоне он выходил на поле в 15 противостояниях своей команды.

«Спартак» с 18 очками занимает девятое место в РПЛ, проведя 13 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Николай Рассказов
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
31 Октября 2021 в 20:36
Да, Олег Иванович, всё правильно - пусть Рассказов и дальше в основе выходит! И обязательно - в ближайшей игре с "Лестером"! Тогда - ТОЧНО - нового ПОЗОРА не избежать!((
JUMPER
31 Октября 2021 в 20:05
ай...ни трогайти каляна...))) замардавали пацана..он уже мича баится датронутси...))) усех сабакаф на кольку павешали
ингерман
31 Октября 2021 в 21:08
ай бро совсем обнаглели.. ни за что парня под самое карыце загнали.. ай злыя оне.. уйдец он от них.. )))
JUMPER
31 Октября 2021 в 21:13
ай...бро...затаптали хряки маладова парасёнка...))) кабута он ва усём винаватай...чем быстрея капыцы навастрит ат них...тем быстрея станит играть
Dimonorunov
31 Октября 2021 в 19:57
Рассказунку ХОРОШИЙ!
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