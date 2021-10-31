Романцев встал на защиту Рассказова

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру Николая Рассказова, на которого обрушился поток критики после недавних матчей команды.

- Начну с того, что оборона должна начинаться там, где теряется мяч, - заявил Романцев «Спорт-Экспрессу».

Романцев вопрошает, что делали его партнеры в тех моментах, когда проходили голевые атаки противников: «Даже самый тёртый защитник, без поддержки партнеров чудес не сотворит», - добавил Романцев.

Напомним, что Рассказову 23 года, в текущем сезоне он выходил на поле в 15 противостояниях своей команды.

«Спартак» с 18 очками занимает девятое место в РПЛ, проведя 13 игр.