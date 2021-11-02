В чём настоящая причина отказа Реброва играть за «Спартак» здесь и сейчас

В воскресенье стало известно, что Артём Ребров приостановил свою футбольную карьеру в «Спартаке» и занял должность функционера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» удивлено этим шагом.

Артём Ребров давно уже считается не столько игроком «Спартака», сколько тренером. Александр Максименко активно играл, его тёзка Селихов больше лечился, но тоже рвался на поле. Ребров же в последние годы ведёт блог, участвует в разных социальных проектах. За последние 3,5 года он провёл менее 10 матчей, и это был либо Кубок, либо вынужденные появления в чемпионате.

Учитывая, что Реброву 37 лет, глупо было ждать иного. Он получил свой звёздный состав, выиграв Премьер-лигу, после чего постепенно стал передавать опыт молодым партнёрам. Нормальный путь. Если бы Ребров закончил карьеру прошлым летом или следующим – было бы понятно. Если бы это случилось зимой, то и это было бы понятно. Однако такой внезапный ход во время сезона вызывает удивление. Ребров нашёл худший момент, чтобы уйти.

Прямо сейчас в «Спартаке» вратарская проблема. Александр Максименко выглядит из рук вон плохо. Его тёзка Селихов получил шанс в матче с «Ростовом» и тоже разочаровал. Конечно, разговоры о том, что против «Лестера» в четверг должен сыграть Ребров, казались, скорее, шуткой. Однако стремительная приостановка карьеры вратаря-ветерана наталкивает на новую юмореску – что он просто испугался выйти на поле в Англии и получить охапку пропущенных голов.

Ребров выбрал худший момент для перехода на административную должность ещё по одной причине. «Спартаку» так или иначе нужен третий вратарь, мало ли что. Видимо, сейчас из «двойки» будет поднят Тимур Акмурзин, который не блещет на уровне ФНЛ. Вратарская проблема «Спартака-2» — это вообще отдельная тема. Однако основе надо будет брать кого-то оттуда, а Евгению Бушманову решать проблему, кем заменить своего безальтернативного первого номера.

На самом деле удивило и то, чем теперь Ребров будет заниматься. Он займёт должность технического координатора. Как говорит официальный сайт клуба, одна из его функций — помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба. Что конкретно будет делать Ребров – неясно. Неужели для общения между игроками, тренерами и руководством кроме переводчика нужен ещё один координатор? В общем, высосанная из пальца должность как бы тоже намекает, что просто искали, куда бы пристроить Реброва, но необходимости никакой в этом не было.

Зато сейчас понятно одно: зимой в «Спартаке» точно должен быть новый вратарь. Теперь в команде банальный недокомплект в этой позиции, так что без нового голкипера просто не обойтись.

Ещё формулировка «приостановка карьеры» намекает, что у Артёма Реброва будет шанс попрощаться с болельщиками в нормальной обстановке. Вратарь должен её возобновить, чтобы ещё раз выйти на поле и услышать овации в свой адрес. Ребров только за чемпионский год точно заслужил, чтобы его проводили достойно. В «Спартаке» в прошлом сезоне красиво расстались с тренером, а вот игроки давно не покидали клубы с почестями. Ребров это заслужил.

Андрей Центров