Пять лучших игроков «Зенита» в первой части сезона

Позади 19 туров. Две трети чемпионата России пронеслось в ураганном темпе, на два с половиной месяца «родной» футбол с нами прощается. Самое время подвести промежуточные итоги. Узнать, кто же лучших других выдержал давление календаря и коронавирусных условий. Среди команд – это «Зенит», ответ даёт турнирная таблица. Питерцы даже умудрились потушить интригу, прибив «Спартак» в последнем туре зимы. Слишком качественная победа над одним из главных конкурентов. ЦСКА не позволил уйти далеко (4 очка), но фаворит сезона ясен.

А кто же «фаворит» внутри зимнего чемпиона? «Евро-футбол.ру» подводит итоги первой части РПЛ, субъективно выделяя пять лучших футболистов «Зенита».

5. Юрий Жирков

Фланги «Зенита» радовали поочерёдно. Начал хорошо Вячеслав Караваев, завершил сезон на мажорной ноте Алексей Сутормин, волею судеб и травм оказавшийся на правом краю обороны. Но за стабильность и невероятную выносливость пятую строчку рейтинга получает Юрий Жирков. Ветеран без замен играл в самые сложные времена – октябрь/ноябрь. Уезжал в сборную России – играл и там, приезжал от Черчесова, бился за «Зенит». Бывали серии по 7 матчей за 21 день, но нигде ветеран Жирков не выглядел слабым звеном. Наоборот, через его фланг соперники приходили реже и не так опасно.

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4. Ярослав Ракицкий

Похожая история в центре обороны и полузащиты. Стабильности практически нет. Ловрен чередует хорошие матчи с невероятными привозами, Ерохин – бомбардирскую серию из шести голов подряд с матчами, в которых мяч обработать за 90 минут не может. Образцом стабильности может выступить лишь Ракицкий, неплохо отыгравший все 6 матчей Лиги чемпионов и 15 игр чемпионата России. У Ярослава гроссмейстерский показатель точных передач из глубины – 9 за матч, хорошие цифры отборов и перехватов (1,5+2). А победный гол в ворота «Спартака» останется в качестве вишенки на торте.

3. Сердар Азмун

Сколько бы их не ругали, но пара нападающих «Зенита» своё дело знает. Пусть и простая схема: заброс – открывание – скидка, но действенная. Сердар даже лучше научился открываться. Отлично ищет зоны между линиями, отскакивает на второй темп. Очень часто оборона теряет из виду юркого иранца. Кажется, что чуть лучше стало и реализацией. Больше нет тонны загубленных выходов один на один, зато есть 11 голов за 1019 минут в чемпионате России. В среднем – гол каждые 92 минуты, разве не в этом заключается работа форварда? Добавим в актив два ассиста и получим отличную статистику. Ложкой дёгтя выступит Лига чемпионов, когда уровень сопротивления европейский – Азмун сразу теряется. За четыре матч он так и не реализовал хотя бы один момент, при этом бил по воротам в среднем 2 раза за игру.

2. Артём Дзюба

Коллега Сердара Азмуна и его главный «скидочник» стал лучшим игроком по системе гол+пас в первой части сезона. Артём наколотил 11 мячей (как и Азмун), отдал четыре голевые передачи. Кстати, в чисто бомбардирском споре Дзюба иранцу проиграл по дополнительным показателям, ведь у него три гола с пенальти, а у Сердара только один. Но по влиянию на игру Дзюба, конечно, Азмуна превосходит. В среднем по две ключевые передачи (скидки) за делает Артём, разгоняя 70 процентов «закидушечных» наступлений Семака. Начало группового этапа Лиги чемпионов Дзюба провёл неплохо, оформив гол и голевую передачу. Артёма постоянно ругают, но под градом критики он остаётся чуть ли не самым полезным игроком «Зенита». А по статистике – самым.

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1. Дуглас Сантос

Но в нашем рейтинге победу одержал не Дзюба. Дуглас Сантос – самый стабильный и полезный игрок «Зенита». Настолько универсален и многофункционален, что радость берёт, как такого бразильца именно питерцы успели выдернуть из второй Бундеслиги? Выходит Дуглас на левый фланг обороны – играет качественно в отборе, умно поддерживает атаку, из борьбы не выключается. Выходит в опорной зоне или полузащите – грамотно разгоняет атаки, перекрывает нужные зоны, прессингует, в подыгрыше помогает. Универсальность без потери качества и очень хорошие стандарты, так можно сказать про Дугласа Сантоса. Статистика тоже не подвела – 3 гола и 5 голевых передач за первую часть сезона.