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Плюс шесть очков и минус тренер: Победа «Зенит» над «Спартаком» - видео

16 Декабря 2020, 22:59,

Global Look Press

В центральном матче 19-го тура «Зенит» разобрался со «Спартаком» (3:1). Уже на восьмой минуте Сердар Азмун открыл счет, но соперника вернул в игру Деян Ловрен, который перебросил своего же голкипера. Примечательно, что гости за 45 минут ни разу не пробили по воротам, хотя Доменико Тедеско был доволен именно первым таймом. После перерыва «Зенит» вырвал победу после дальнего удара Ярослава Ракицкого и гола Артёма Дзюбы на последней минуте.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Зенит
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