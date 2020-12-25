«Спартак» оставил Тедеско до конца сезона: Почему это решение навредит команде и тренеру

Отличная новость! Кричит пресс-служба «Спартака». Доменико Тедеско остаётся с нами до конца сезона. Браво-браво, салюты, радость. Ещё 11 матчей РПЛ (и один в Кубке России - точно) мы увидим прыжки на бровке колоритного тренера. Опять будут «кресты», что «Спартак» засудили, опять жёлтые карточки. Но этому ли должны радоваться поклонники «Спартака»? Или мы вообще не так поняли: новость радостная для остальных клубов РПЛ.

Единственный, кто может быть более-менее рад этому событию - Леонид Федун. Его деньги, которыми он на одном Газизиове знатно насорил, останутся в неприкосновенности. Доменико Тедеско до конца отработает свой контракт, зимой тратится не нужно будет. Может быть хитрый немец и хотел забрать неустойку, убежать домой. Не получилось. Шамиль Камилович выработал лимит неожиданных трат.

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Итак, Доменико Тедеско и «Спартак» радостно объявили о продолжении сотрудничества. Плюсы (точнее, плюс) мы увидели. Но есть, наверное, и минусы, когда вся команда знает, что тренер ждёт мая, дабы сбежать домой. О них и поговорим.

Отсутствие мотивации

Первый, самый главный и по-человечески понятный пункт. Тедеско со слезами на глазах просится к семье и понимает, что осталось всего-то пять месяцев до счастливого воссоединения. Как солдат на дембель. О чём у него будут мысли в первую очередь? Конечно же, о свободе. Немец - профессионал, работу вряд ли бросит, но сторонние вещи теперь отвлекают куда сильнее. Зачем «урабатываться» за «Спартак», если ты через пару месяцев его покинешь? Об этом все знают, это все уже приняли, ты публично объявил. Пути назад нет. Решение «героически» остаться ещё на пять месяцев команду вряд ли сплотит.

Футболисты не понимают требований

Есть такой момент: для одного тренера ты - талант и суперзвезда, для второго - бездарность и лентяй. Так Жозе Моуринью в каждом клубе из лидеров делает изгоев. Самый последний пример - Деле Алли уже ищет пути из «Тоттенхэма». Пусть пример слишком категоричен, но суть ясна - игрока не понимают требований, которым надо соответствовать. Тренируясь под Тедеско, ты ни на йоту не приближаешься к видению нового тренера. А может и отдаляешься. Так зачем упахиваться на сборах. Особенно это касается тех игроков, кто не в почёте у главного тренера сейчас. Желания потеть под взором Тедеско уменьшилось колоссально, тренеру всё равно не больше 15 матчей в «Спартаке» осталось.

Трансферы

У «Спартака» просто «выпадает» зимнее трансферное окно. Везти кого-то под Тедеско - зачем? Продавать тоже сложно, вдруг потом новый тренер будет «скучать» по условному Кутепову. Два с половиной месяца - такой длительной подготовки у российских клубов ещё год не будет. И вот весь этот период «Спартак» ставит на паузу. Просто самоустраняется от усиления. Сильный ход, такому действительно нужно порадоваться. Только фанатам конкурентов.

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В итоге, «Спартак» выигрывает только в финансовом плане. Не нужно платить неустойку Тедеско, не нужно никого покупать зимой, потому что нелогично. Экономия. Но у Доменико больше нет необходимости выдавать результат. Просто нет необходимости. Он и так был наёмным работником из Германии (простите за такой оборот), а теперь ещё и официально снял любые претензии к себе, поставив на паузу развитие «Спартака» и себя, как тренера.