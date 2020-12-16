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​«Зенит» выстрелил в перчатку Газизова на фоне слов Кокорина

16 Декабря 2020, 22:34,

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Пресс-служба «Зенита» отреагировала на победу команды над «Спартаком» в заключительной игре в календарном году. В Twitter питерцы опубликовали ролик, на котором они выстреливают в красную перчатку. Очевидно, это отсылка к словам бывшего генерального директора «красно-белых» Шамиля Газизова, собиравшегося бросить «Зениту» перчатку.

На фоне можно услышать несколько фраз Александра Кокорина – экс-игрока «Зенита», выступающего ныне за «Спартак». Сначала Кокорин говорит «Сделаем красиво», а затем «Изи катка», что означает лёгкую победу в игре Dota.

 

Напомним, «Спартак» обыграл «Зенит» со счётом 3:1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Александр Кокорин, Шамиль Газизов
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