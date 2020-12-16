​«Зенит» выстрелил в перчатку Газизова на фоне слов Кокорина

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на победу команды над «Спартаком» в заключительной игре в календарном году. В Twitter питерцы опубликовали ролик, на котором они выстреливают в красную перчатку. Очевидно, это отсылка к словам бывшего генерального директора «красно-белых» Шамиля Газизова, собиравшегося бросить «Зениту» перчатку.

На фоне можно услышать несколько фраз Александра Кокорина – экс-игрока «Зенита», выступающего ныне за «Спартак». Сначала Кокорин говорит «Сделаем красиво», а затем «Изи катка», что означает лёгкую победу в игре Dota.

Напомним, «Спартак» обыграл «Зенит» со счётом 3:1.