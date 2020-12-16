Семак объяснил просмотр телетрансляции по ходу игры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (3:1) оценил стратегию соперника и объяснил, зачем во время игры смотрит телетрансляцию.

- Сегодня было заметно, что в «Зените» собраны игроки очень высокого класса. Но вас необходимо сыграться, чтобы стать командой. Хватит ли для этого зимнего перерыва? Где вы собираетесь проводить сборы, когда многие страны закрыты из-за пандемии, а Россия - зимняя страна?

- Конечно, времени не будет много, но будет два полноценных сбора. Конечно, кое-что мы успеем сделать, сыграться и попробовать игроков на тех или иных позициях, чтобы лучше понимать их возможности. Молодые игроки получат те необходимые тактические знания и задания, которые они должны выполнять. В таком графике это было сложно сделать. Первый сбор мы точно проводим в Дубае с 15 по 27, второй сбор пока под вопросом. Будем смотреть по ситуации, нам нужны спарринг-партнеры. Естественно, дальше будем смотреть, что и где, куда можно поехать.

- Сегодня у «Спартака» было очень много розыгрышей от ворот. Это больше связано с тем, чтобы длинным пасом затем оставить Понсе и Ларссона два в два или из-за того, что «Зенит» жестче других прессинговал «Спартак»?

- «Спартак» достаточно часто разыгрывает, понимая, что для нападающих нужно пространство, хотят затянуть как можно больше игроков атаки и потом провести атаку с подбора или сразу вывести быстрых нападающих на пространство. Но сегодня мы хорошо противодействовали, правильно располагались, моментов, где «Спартак» спокойно выходил в острую атаку, их было очень мало. Я думаю, в этом компоненте игра нам тоже удалась.

- Показалось, что после падения Малкома во втором тайме вы просматривали повтор эпизода. Если это так, то зачем тренеру во время матча это делать? Понятно, ведь, что судья не будет смотреть видеоповтор?

- Почему это понятно? Фол был за штрафной, поэтому судья не стал смотреть, в нескольких сантиметрах. Мы смотрели, не будет ли повтора, плюс нам нужно понимать и для игроков вопрос справедливости, было или не было, это влияет также на арбитров, важный аспект, чтобы понимать и правильно принимать решение в тех или иных ситуациях. Плюс мы смотрим кто и как располагался в моменте, чтобы вносить коррективы. Естественно, это только помогает, потому что телекартинка охватывает немного больше сверху и дает дополнительную пищу для размышлений.