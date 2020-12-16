Агрессивный перфоманс фанатов «Зенита» на матче со «Спартаком»

Битва двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» в среду вечером проходит при пустых трибунах, однако фанаты питерского клуба всё же разместили красочный перформанс на трибуне «Газпром Арены». Перформанс со львом получился достаточно агрессивным.

Следить за игрой между «Зенитом» и «Спартаком» во всех красках можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.

На текущий момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги. «Спартак» располагается на второй строчке, отставая от питерцев на три зачётных балла. После этой игры команды отправятся на каникулы.