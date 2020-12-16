​Дзюба: «Без шансов для «Спартака», в одну калитку»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался после победы над «Спартаком» с результатом 3:1. Один из трёх голов питерской команды на свой счёт записал как раз Дзюба.

«По игре - будем откровенны - без шансов для «Спартака». Можно сказать, в одну калитку. Мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить - очень много моментов», - приводятся слова Дзюбы на официальном сайте «Зенита».

На текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Питерцы уходят на зимний перерыв, обеспечив себе отрыв от ближайшего преследователя как минимум в четыре очка. Каким именно будет этот отрыв, зависит от результата матча между «Ростовом» и ЦСКА, который пройдёт в четверг.

Артём Дзюба в первой части чемпионата забил 11 голов и делит место на вершине рейтинга бомбардиров вместе с Сердаром Азмуном.