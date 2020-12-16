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​Дзюба: «Без шансов для «Спартака», в одну калитку»

16 Декабря 2020, 23:38,

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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался после победы над «Спартаком» с результатом 3:1. Один из трёх голов питерской команды на свой счёт записал как раз Дзюба.

«По игре - будем откровенны - без шансов для «Спартака». Можно сказать, в одну калитку. Мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить - очень много моментов», - приводятся слова Дзюбы на официальном сайте «Зенита».

На текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Питерцы уходят на зимний перерыв, обеспечив себе отрыв от ближайшего преследователя как минимум в четыре очка. Каким именно будет этот отрыв, зависит от результата матча между «Ростовом» и ЦСКА, который пройдёт в четверг.

Артём Дзюба в первой части чемпионата забил 11 голов и делит место на вершине рейтинга бомбардиров вместе с Сердаром Азмуном.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Артём Дзюба
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Комментарии (3)
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3
Zenituwka
17 Декабря 2020, 00:05

Ха-ха-ха как поджёг пердаки сектантам то! Красава Дзюбинью! С голом! С победой!

5
jUMPER
16 Декабря 2020, 23:54

Жги Артёмка Жги правду матку...))) А помнишь как над тобой смеялись деятели, что пришел в Зенит за титулами...))) Где сейчас эти "титулованные"??? Правильно всё там же...)))

1
779
16 Декабря 2020, 23:49

Клоун мирового масштаба, ты забылся?))) Дурака бы Спартак закатил ещё одного на 89-й, то какие бы сейчас сопли размазывал по поводу калитки?

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