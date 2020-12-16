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Тедеско: «У нас не было сил, чтобы атаковать и выбегать в контратаки»

16 Декабря 2020, 22:23,

Global Look Press

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Зенитом» (1:3).

- Поражение заслуженное абсолютно полностью, история простая - начали хорошо, пропустили быстро, всегда трудно в таких матчах на таком стадионе пропускать в первые 10 минут, пропустили мы на восьмой. Первый тайм провели хорошо, а второй - нет, играли в длинные мячи, потеряли все зоны. У нас не было сил, чтобы атаковать и выбегать в контратаки. Эта игра сложилась для нас таким образом.

- По игре этот матч худший в сезоне? Если нет, то какие были хуже?

- Я думаю, что у нас не было много плохих матчей,  но сегодняшняя встреча одна из них. Нам противостоял сильный оппонент, сильная команда, у этого соперника все игроки были в строю. Безусловно, мы провели сегодня не самый выдающийся матч. Я забыл один матч, с «Ростовом» дома мы сыграли хуже.

- Вы сказали, что не хватило сил, но ваша команда не играла в еврокубках и должна была сохранить больше сил. С чем связана нехватка сил?

- Я говорил о нашей силе в общем, а не о каких-то вещах в плане движения. Естественно, мы были свежими. Вообще в таких матчах, когда нас прессингуют, у нас нет шансов, чтобы выходить без определенных потерь. Сегодня поле было на стадионе не в самом хорошем состоянии.  Я просил в свое время менеджера о высоком нападающем. Александр Соболев является высоким форвардом, чтобы выигрывать воздух и подборы. К сожалению, сегодня такого игрока у нас не было в команде.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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Комментарии (1)
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VC-Team
16 Декабря 2020, 22:38

Понял так,если прессинг то нам кранты,и выход один- бьем на столба а там что получиться.
Вот,он исходит из уровня игрочишек, или другого способа в его понимании нет...

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