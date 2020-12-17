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Геркус: «Уход Тедеско - катастрофа для «Спартака»

17 Декабря 2020, 11:34,

ФК "Локомoтив"

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от поединка между «Зенитом» и «Спартаком» в 19-м туре чемпионата России. Победу в матче одержали подопечные Сергея Семака со счетом 3:1.

«Зенит» мог и вничью закончить и даже проиграть. При всех проблемах «Спартака». Так что поражение это спартаковское - это момент оценить себя против сильнейшей команды лиги, но не катастрофа. А вот уход Тедеско - это катастрофа», - гласит сообщение Геркуса в «Телеграме».

Благодаря домашней победе команда Сергея Семака закрепились на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. На счету петербургского коллектива 41 очко. Отрыв от идущего вторым «Спартака» составляет шесть баллов. Команды ушли на зимний перерыв до конца февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Илья Геркус
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Комментарии (2)
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0
Юбор
17 Декабря 2020, 13:57

Никак от футбола не отлипнет, аудитор никчёмный.

0
VlaM
17 Декабря 2020, 12:22

Второй Уткин растет

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