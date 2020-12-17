Геркус: «Уход Тедеско - катастрофа для «Спартака»

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от поединка между «Зенитом» и «Спартаком» в 19-м туре чемпионата России. Победу в матче одержали подопечные Сергея Семака со счетом 3:1.

«Зенит» мог и вничью закончить и даже проиграть. При всех проблемах «Спартака». Так что поражение это спартаковское - это момент оценить себя против сильнейшей команды лиги, но не катастрофа. А вот уход Тедеско - это катастрофа», - гласит сообщение Геркуса в «Телеграме».

Благодаря домашней победе команда Сергея Семака закрепились на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. На счету петербургского коллектива 41 очко. Отрыв от идущего вторым «Спартака» составляет шесть баллов. Команды ушли на зимний перерыв до конца февраля.