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Геркус: «Если «Зенит» проиграет «Спартаку», полетят головы»

16 Декабря 2020, 11:26,

ФК "Локомoтив"

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о предстоящем противостоянии петербургского «Зенита» и столичного «Спартака» в рамках 19-го тура чемпионата России.

«Наша ЛЧ. Главным блюдом станет мой любимый матч: «Зенит» - «Спартак». Ставки высоки, особенно для тренеров. Победит «Зенит» - награждать их начнут прямо в подтрибунке, проиграет - полетят головы», - написал Геркус в своем «Телеграме».

Поединок между «сине-бело-голубыми» и «красно-белыми» состоится сегодня, 16-го декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию игры проведет Liveresult.ru.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущих вторыми «красно-белых» на три пункта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Зенит, Илья Геркус
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