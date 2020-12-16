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Алексей Зуев: Надеюсь, обстановка вокруг «Спартака» не помешает сконцентрироваться на игре

16 Декабря 2020, 18:23,

Евро-Футбол.Ру

Бывший вратарь «Спартака» Алексей Зуев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожидания от матча с «Зенитом».

Какие ожидания от игры?

Естественно, я жду победы «Спартака». Шансы примерно равны, кто выиграет борьбу в центре, навяжет свою игру, тот и победит. Верю,  что этой командой будет «Спартак»

Текущая обстановка вокруг клуба после матча с «Сочи»  может сыграть ей в плюс?

Посмотрим, надеюсь, что команда не будет обращать на это внимание и сумеет сконцентрироваться на игре.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Алексей Зуев
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