Алексей Зуев: Надеюсь, обстановка вокруг «Спартака» не помешает сконцентрироваться на игре

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16 Декабря 2020, 18:23,
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Бывший вратарь «Спартака» Алексей Зуев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожидания от матча с «Зенитом».
Какие ожидания от игры?
Естественно, я жду победы «Спартака». Шансы примерно равны, кто выиграет борьбу в центре, навяжет свою игру, тот и победит. Верю, что этой командой будет «Спартак»
Текущая обстановка вокруг клуба после матча с «Сочи» может сыграть ей в плюс?
Посмотрим, надеюсь, что команда не будет обращать на это внимание и сумеет сконцентрироваться на игре.
Сергей Румянцев
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Алексей Зуев