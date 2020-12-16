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​Фанатов «Спартака» изолировали на «Газпром Арене»

16 Декабря 2020, 20:54,

fratria.ru

Украшением футбольного вечера среды становится дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком». Питерский клуб объявлял, что игру смогут посетить только гости изолированных лож и владельцы абонементов в бизнес-зоны, поэтому не совсем понятно, как образовался сектор с фанатами «Спартака». Тем не менее, поклонники гостевой команды присутствуют, и представителям ОМОНа даже пришлось ограждать их живым щитом от местных фанатов.

Позже болельщиков «Спартака» и вовсе изолировали – они были переведены на второй ярус. Об этом сообщил журналист Сергей Егоров в своём Telegram-канале «Футбольный Биги».

Следить за матчем «Зенит» - «Спартак» можно в подробной текстовой трансляции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит
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