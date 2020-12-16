​Фанатов «Спартака» изолировали на «Газпром Арене»

Украшением футбольного вечера среды становится дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком». Питерский клуб объявлял, что игру смогут посетить только гости изолированных лож и владельцы абонементов в бизнес-зоны, поэтому не совсем понятно, как образовался сектор с фанатами «Спартака». Тем не менее, поклонники гостевой команды присутствуют, и представителям ОМОНа даже пришлось ограждать их живым щитом от местных фанатов.

Позже болельщиков «Спартака» и вовсе изолировали – они были переведены на второй ярус. Об этом сообщил журналист Сергей Егоров в своём Telegram-канале «Футбольный Биги».

Следить за матчем «Зенит» - «Спартак» можно в подробной текстовой трансляции.