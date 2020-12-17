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Дзюба: «Безумно счастлив забить «Спартаку», футбольный бог меня вознаградил»

17 Декабря 2020, 09:59,

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Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал свой гол в поединке 19-го тура чемпионата России с московским «Спартаком». «Сине-бело-голубые» отпраздновали победу со счетом 3:1.

«Хотелось отметиться в таком матче. В какой-то момент футбольный бог меня вознаградил. Ерохин прорывался, мяч у него выбили - и на меня. На паузе получилось забить, безумно счастлив», - передает слова нападающего пресс-служба петербургского клуба.

«Зенит» ушел на зимний перерыв в качестве лидера РПЛ. Команда Сергея Семака опережает идущий вторым «Спартак» на шесть баллов.

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба провел 17 поединков, отметившись 11 забитыми мячами (три - с пенальти) и четырьмя голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба
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Комментарии (5)
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2
wertygaz
17 Декабря 2020, 10:46
Ты бы в Европе забивал, хоть не один бы радовался...
0
wertygaz
17 Декабря 2020, 10:45
Ты бы в Европе забивал, хоть не один бы радовался...
0
wertygaz
17 Декабря 2020, 10:45
Ты бы в Европе забивал, хоть не один бы радовался...
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0
wertygaz
17 Декабря 2020, 10:44
Радости полные штаны, опять выплескивать начнёт)))
1
SpaM
17 Декабря 2020, 10:37

Не забудь на радостях снять новое видео для своих фанатов с виража.

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