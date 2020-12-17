Дзюба: «Безумно счастлив забить «Спартаку», футбольный бог меня вознаградил»

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал свой гол в поединке 19-го тура чемпионата России с московским «Спартаком». «Сине-бело-голубые» отпраздновали победу со счетом 3:1.

«Хотелось отметиться в таком матче. В какой-то момент футбольный бог меня вознаградил. Ерохин прорывался, мяч у него выбили - и на меня. На паузе получилось забить, безумно счастлив», - передает слова нападающего пресс-служба петербургского клуба.

«Зенит» ушел на зимний перерыв в качестве лидера РПЛ. Команда Сергея Семака опережает идущий вторым «Спартак» на шесть баллов.

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба провел 17 поединков, отметившись 11 забитыми мячами (три - с пенальти) и четырьмя голевыми передачами.