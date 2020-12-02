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Уткин: «Газизову обязательно надо съездить в Питер, поискать свою перчатку»

02 Декабря 2020, 10:13,

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Известный футбольный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором, поделился мнением о возможной отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора московского «Спартака».

«Не думаю, что Газизова уволят до конца первой части сезона. Не по-людски. Последняя игра в Питере. Ему надо обязательно туда съездить. Поискать свою перчатку», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

После 16 сыгранных туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в таблице. «Красно-белые» уступают ЦСКА и «Зениту» по дополнительным показателям.

В рамках 19-го тура московский клуб на выезде встретится с подопечными Сергея Семака. Матч пройдет на «Газпром Арене» 16-го декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Василий Уткин, Шамиль Газизов
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