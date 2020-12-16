​Ракицкий: «Спартака» сегодня не было»

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16 Декабря 2020, 23:59,
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался по поводу победы над «Спартаком» со счётом 3:1. Именно Ракицкий стал автором победного гола – украинский футболист точно пробил со средней дистанции после подбора.
«Обыграть «Спартак» ещё и забить! Да, сегодня была приятная атмосфера, хоть и мало болельщиков. Спасибо тем, кто сегодня был - они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. «Спартака» сегодня не было», - цитирует Ракицкого официальный сайт «Зенита».
Набор трёх очков в битве со «Спартаком» позволил «Зениту» укрепить своё лидерство в чемпионате России перед зимними каникулами. Питерцы уйдут на перерыв с отрывом как минимум в четыре балла от ближайшего преследователя. Всё будет зависеть от результата поединка между «Ростовом» и ЦСКА.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Ярослав Ракицкий
Та нееее Ярик...он был...))) просто он был в домике...)))
Что есть, то есть.
Хороший футбол, правда, я в отличии от Ракицкого не рассмотрел.
Не на ту команду смотрел
Да, надо было другой матч глянуть.))) В этом была ж..а вместо матча лидеров.