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​Ракицкий: «Спартака» сегодня не было»

16 Декабря 2020, 23:59,

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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался по поводу победы над «Спартаком» со счётом 3:1. Именно Ракицкий стал автором победного гола – украинский футболист точно пробил со средней дистанции после подбора.

«Обыграть «Спартак» ещё и забить! Да, сегодня была приятная атмосфера, хоть и мало болельщиков. Спасибо тем, кто сегодня был - они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. «Спартака» сегодня не было», - цитирует Ракицкого официальный сайт «Зенита».

Набор трёх очков в битве со «Спартаком» позволил «Зениту» укрепить своё лидерство в чемпионате России перед зимними каникулами. Питерцы уйдут на перерыв с отрывом как минимум в четыре балла от ближайшего преследователя. Всё будет зависеть от результата поединка между «Ростовом» и ЦСКА.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Ярослав Ракицкий
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Комментарии (4)
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0
jUMPER
17 Декабря 2020, 00:46

Та нееее Ярик...он был...))) просто он был в домике...)))

0
779
17 Декабря 2020, 00:32

Что есть, то есть.
Хороший футбол, правда, я в отличии от Ракицкого не рассмотрел.

1
Витаминович Алексей
17 Декабря 2020, 00:44

Не на ту команду смотрел

0
779
17 Декабря 2020, 01:01

Да, надо было другой матч глянуть.))) В этом была ж..а вместо матча лидеров.

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