​Ракицкий: «Спартака» сегодня не было»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался по поводу победы над «Спартаком» со счётом 3:1. Именно Ракицкий стал автором победного гола – украинский футболист точно пробил со средней дистанции после подбора.

«Обыграть «Спартак» ещё и забить! Да, сегодня была приятная атмосфера, хоть и мало болельщиков. Спасибо тем, кто сегодня был - они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. «Спартака» сегодня не было», - цитирует Ракицкого официальный сайт «Зенита».

Набор трёх очков в битве со «Спартаком» позволил «Зениту» укрепить своё лидерство в чемпионате России перед зимними каникулами. Питерцы уйдут на перерыв с отрывом как минимум в четыре балла от ближайшего преследователя. Всё будет зависеть от результата поединка между «Ростовом» и ЦСКА.